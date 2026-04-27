Plats surgelés « équilibrés » : cette ligne cachée au dos du paquet les rend pires qu’un Big Mac!

Au bureau comme le soir, beaucoup misent sur les plats surgelés équilibrés pour manger vite sans culpabiliser. Pourtant, un seul détail sur le paquet peut les rendre pires qu’un Big Mac.

Au bureau ou le soir, le plat surgelé équilibré promet un nuage de vapeur parfumée, une sauce onctueuse, des légumes verts. On appuie sur start, l’odeur est flatteuse, la texture crémeuse, le packaging respire la bonne conscience. On se dit que c’est bien plus sage qu’un menu de fast-food, surtout avec ce joli logo bien-être.

Pourtant, un détail aussi discret qu’une ligne en petit caractère peut transformer ce déjeuner « light » en bombe plus chargée qu’un Big Mac. Il ne se voit ni sur la photo, ni dans le Nutri-Score ou le tableau nutritionnel. Il se cache dans la liste d’ingrédients. Une fois qu’on sait la lire, beaucoup de plats surgelés « équilibrés » changent brusquement de catégorie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes surgelés nature, 200 g par personne

✅ Protéines surgelées sans panure (poulet, poisson, lentilles), 100 à 120 g

✅ Féculents complets ou pommes de terre nature, 70 à 90 g cuits

✅ Huile végétale, herbes, citron et yaourt nature pour sauce légère

Le piège des plats surgelés « équilibrés » : le détail que personne ne regarde

Au dos du paquet, se joue une ligne clé : la liste d’ingrédients. Quand elle commence par eau, amidon modifié, huiles, puis enchaîne épaississants, arômes et exhausteurs de goût, on s’éloigne d’un plat cuisiné. Plus la liste ressemble à une notice, plus le plat est ultra-transformé.

Le piège se niche dans les sauces crémeuses, fromagères ou les enrobages. Elles concentrent sel, sucres, graisses et additifs alimentaires, alors que les légumes surgelés nature et les protéines restent en quantité modeste. Au final, une barquette de 300 g surtout composée de sauce peut afficher autant de calories qu’un menu de fast-food.

Pire qu’un Big Mac ? Ce qu’il faut vraiment comparer

Un Big Mac tourne autour de 530 kcal et 2,3 g de sel. Certains plats surgelés « bien-être » font pire, surtout quand la portion reste petite. Beaucoup affichent une densité calorique élevée, peu de protéines et presque pas de fibres, faute de vrais légumes et de céréales complètes. Résultat ; on a faim vite, et l’effet nutritionnel se rapproche plus du fast-food que du repas équilibré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir légumes, protéines et féculents surgelés, peser les portions, lancer les féculents. Technique : Cuire les légumes à la vapeur ou à la poêle, sans sauce industrielle. Cuisson : Saisir la protéine à la poêle ou au four, avec citron et herbes. Finition : Égoutter les féculents, remplir la moitié de l’assiette de légumes, le reste à parts égales protéines et féculents, finir par un filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories 500-600 kcal, + fibres 🔍 Le secret de l’expert En augmentant le volume de légumes surgelés nature et la part de protéines, en réduisant les sauces, on baisse la densité calorique et on prolonge la satiété. Fibres et protéines limitent les pics de glycémie et les fringales. ✨ Le twist gourmand : On s’inspire de Thierry Marx ; base 100 % surgelée, finition fraîche : herbes, citron, petite sauce yaourt au lieu d’une crème lourde. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cumuler un plat surgelé déjà très crémé avec fromage râpé, pain blanc et boisson sucrée ; là, on dépasse largement le Big Mac.

Le plan B intelligent : composer une assiette 100 % surgelée, vraiment équilibrée

On réserve les plats préparés aux jours d’urgence. Avec des légumes, protéines et féculents surgelés bruts, on assemble une assiette qui bat le Big Mac.

Sources Top Santé

«Un chef etoile fait ses courses chez picard voici les produits quil recommande dacheter pour manger vite et bien»