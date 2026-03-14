Pommes de terre : cette erreur de rangement réduit leur durée de conservation et vous fait gaspiller des kilos

Entre germes, taches vertes et odeurs suspectes, les pommes de terre mal rangées finissent vite à la poubelle. Quels lieux et quelles températures les gardent vraiment intactes ?

Quelques semaines après les courses, on ouvre le filet et on tombe sur des germes blancs, des taches vertes, une odeur douteuse. Pour un aliment présent à table presque toute l’année, ce genre de scène finit par peser. Bien les conserver joue à la fois sur le budget et sur ce qu’il y a dans l’assiette.

La bonne nouvelle : la conservation des pommes de terre repose sur quelques règles simples. Variété, durée, température, obscurité et bon contenant comptent plus qu’on ne le croit. Reste à savoir où les poser concrètement chez soi, et combien de temps les garder avant que les premiers germes n’apparaissent.

Durée de conservation des pommes de terre selon leur état

Les pommes de terre nouvelles, à peau très fine, sont les plus fragiles. Même bien stockées, elles dépassent rarement deux à trois semaines. À température ambiante, autour de 18 à 20°C, comptez plutôt cinq à sept jours, parfois moins en plein été. L’idéal est donc de les acheter en petite quantité et de les cuisiner rapidement.

Les pommes de terre de conservation sont bien plus endurantes. Entières et non lavées, rangées au frais et dans l’obscurité, elles se gardent deux à quatre mois, jusqu’à six mois en cave; à 18 à 20°C dans la cuisine, cette durée tombe à environ deux semaines. Pelées, elles noircissent en moins d’une heure et ne restent que quelques heures au réfrigérateur dans de l’eau froide. Cuites, elles se conservent 24 à 48 heures au frais.

Température idéale : pourquoi 7 à 10°C font la différence

La plage idéale de stockage tourne autour de 7 à 10°C. Dans cet intervalle, la pomme de terre reste en dormance, germe lentement et garde sa fermeté. En dessous de 4°C, comme dans un réfrigérateur classique, l’amidon se transforme en sucres : la chair devient plus sucrée et farineuse, et les frites brunissent très vite.

À l’inverse, au-delà de 15°C, les germes apparaissent vite et la chair se ramollit; à 20°C en été, deux semaines suffisent pour voir les premiers dégâts. La lumière aggrave encore les choses. Fenêtre ou néon, elle verdit la peau et favorise la production de chlorophylle et de solanine, un alcaloïde pouvant provoquer nausées et troubles digestifs à forte dose. Si le vert est marqué ou le goût amer, mieux vaut jeter.

Où stocker les pommes de terre : cave, garage ou simple placard

Dans une maison, la cave reste l’endroit idéal : autour de 8 à 12°C, sombre et bien aérée. On y range les pommes de terre dans des cagettes en bois ou des paniers en osier, recouverts de papier journal ou d’un tissu sombre, jamais dans un sac plastique qui emprisonne l’humidité. Le garage peut convenir s’il ne gèle pas, en surélevant les caisses.

En appartement sans cave, un placard de couloir ou un petit débarras intérieur suffisent, à distance du four et des radiateurs. On y glisse les pommes de terre dans un sac en papier kraft ou en toile de jute posé dans une caisse. Il faut les tenir loin des pommes, poires et autres fruits qui dégagent de l’éthylène et accélèrent la germination, et éviter de les laver avant rangement.