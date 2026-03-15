Pommes de terre qui germent ou verdissent : cette limite à ne jamais dépasser si vous tenez à votre santé

Un filet de pommes de terre oublié, des germes et des taches vertes qui inquiètent dans la cuisine familiale. Jusqu’où peut-on les sauver sans risquer l’intoxication ?

Un sac oublié au fond du placard, des petites pousses blanches qui pointent, parfois une peau qui vire au vert : beaucoup découvrent leurs pommes de terre dans cet état. Entre peur de l’intoxication et envie de ne pas jeter, la question revient toujours : peut-on encore cuisiner ces tubercules ?

Dans les foyers français, en moyenne 29 kg de nourriture par personne finissent à la poubelle chaque année, et la pomme de terre fait partie des légumes les plus gâchés. Pourtant, un tubercule un peu flétri n’est pas forcément dangereux. Tout l’enjeu est de repérer les vrais signaux d’alerte.

Pourquoi vos pommes de terre germent, verdissent ou pourrissent

La pomme de terre est un tubercule vivant qui continue de respirer après la récolte. Quand la température dépasse 10 °C, que lumière et humidité sont présentes, les yeux se réveillent et la germination démarre. Dans une cuisine à 18‑20 °C, un lot peut se couvrir de germes en moins de deux semaines.

Le verdissement obéit à une autre logique. Exposé à la lumière, le tubercule produit de la chlorophylle et sa peau devient verte. Ce reflet annonce aussi une hausse de solanine, un glycoalcaloïde naturellement présent dans la plante. L’excès d’humidité ou un sac plastique favorisent, eux, les pourritures bactériennes ou fongiques, capables de contaminer tout un filet en 48 heures.

Pommes de terre germées ou vertes : risques réels et seuils pour jeter

Une pomme de terre saine contient déjà des glycoalcaloïdes, surtout dans la peau, les germes et les parties vertes, beaucoup moins dans la chair. On trouve souvent entre 10 et 100 mg de solanine par kilo, alors que le seuil jugé problématique tourne autour de 200 mg par kilo de poids corporel. Les intoxications sévères restent donc rares.

Quand la dose augmente, les premiers signes sont des nausées, vomissements, maux de tête, parfois diarrhée quelques heures après le repas. La cuisson ne détruit pas la solanine. Le bon réflexe, c’est de trier : petits germes (moins de 1 cm) et chair ferme, on épluche largement ; taches vertes localisées, on enlève au moins 1 cm autour ; verdissement étendu, longs germes et mollesse ou odeur, on jette.

Bien conserver et cuisiner ses pommes de terre pour éviter le gâchis

Une pomme de terre légèrement molle, sans odeur ni tache suspecte, reste utilisable en purée, potage, gratin ou galettes. La règle d’or pour un tubercule un peu avancé est l’épluchage épais : on enlève au moins 3 à 4 mm de peau, on retire systématiquement yeux, germes et zones vertes, et on privilégie la cuisson à l’eau en jetant l’eau de cuisson.

Pour limiter germination et pourriture, le meilleur stockage des pommes de terre se situe entre 7 et 10 °C, dans le noir, avec assez d’humidité mais sans condensation et une bonne aération. Une cave, un cellier ou un panier en osier frais conviennent mieux que le réfrigérateur ou le sac plastique fermé. Filet en jute, caisse en bois, séparation avec les oignons et tri régulier des tubercules abîmés réduisent les pertes.