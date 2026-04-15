Poulet rôti : ce mystérieux bain blanc qui rend la peau ultra croustillante (et que vous avez déjà au frigo)

Pendant des années, la peau de votre poulet rôti finissait au bord de l’assiette, molle et décevante. Ce bain blanc transforme un simple poulet rôti au yaourt en plat du dimanche, avec une peau si croustillante qu’elle se dispute à table.

Un soir de semaine, la maison sent le citron, l’ail qui dore et ce petit fumet de poulet rôti qui fait venir tout le monde en cuisine. On entend la graisse crépiter, on voit la peau se bomber… et souvent, au moment de servir, on finit par la repousser sur le côté, un peu molle, un peu caoutchouteuse.

Depuis qu’on glisse le poulet dans un bain blanc avant le four, le scénario change complètement. La chair reste juteuse, mais surtout la peau devient fine, brune, craquante au couteau. Cette partie qu’on jetait presque par réflexe se dispute désormais à table ; tout se joue dans ce fameux bain blanc.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 poulet fermier entier avec peau, ≈ 1,6 kg

✅ 250 g de yaourt nature épais, 1 citron, 4 gousses d’ail, 2 c. à c. de paprika

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive ou 40 g de beurre, 2 c. à c. de sel, 1 c. à c. de poivre, herbes, ½ c. à c. de bicarbonate (option)

✅ 600 g de pommes de terre, 2 oignons, 3 carottes, 150 ml d’eau ou de vin blanc sec

Le bain blanc au yaourt, le déclic d’un poulet rôti peau croustillante

Ce bain blanc, c’est une marinade au yaourt pour poulet, épaisse et nappante. Le yaourt enrobe la chair, l’acidité douce détend les fibres sans les “cuire”, pendant que le sel pénètre peu à peu. Au four, l’intérieur reste moelleux et la surface, bien séchée, peut colorer franchement.

Citron, ail et paprika complètent le tableau : on obtient un poulet rôti au yaourt parfumé, façon poulet rôti citron ail paprika, avec une peau qui claque sous le couteau grâce à la réaction de Maillard, voire un coup de pouce de bicarbonate.

Pas-à-pas express du poulet rôti bain blanc

La méthode tient en trois temps : bain blanc, séchage, four. On masse le poulet sous la peau, on laisse la marinade travailler quelques heures, puis on essuie la surface avant d’enfourner à 190 °C, avec un arrosage régulier des sucs de cuisson sans détremper le dessus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger yaourt, zeste et jus de citron, ail, paprika, sel, poivre, herbes, éventuel miel et bicarbonate jusqu’à obtenir une crème épaisse. Sécher soigneusement le poulet et décoller délicatement la peau. Technique : Glisser la majorité du bain blanc sous la peau et un peu dans la cavité. Ne laisser qu’un film fin à l’extérieur. Filmer, laisser mariner 4 h au frais, puis sortir 30 à 45 min avant cuisson. Cuisson : Préchauffer le four à 190 °C. Mettre les légumes et 150 ml d’eau ou de vin au fond du plat, poser le poulet dessus ou sur une grille. Éponger l’excès de yaourt, badigeonner de beurre ou d’huile, cuire 1 h 10 en arrosant les flancs toutes les 20 min. Finition : Vérifier un jus clair à la cuisse ou 74–75 °C à cœur. Si la peau reste pâle, finir 3 à 5 min à 210 °C. Laisser reposer 10 à 15 min avant de découper et napper de jus réduit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 6 h 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt apporte une acidité douce qui assouplit la chair, tandis que le sel pré-salé fixe l’humidité. Juste avant le four, une peau bien sèche, éventuellement aidée par un peu de bicarbonate, favorise la réaction de Maillard : couleur rousse, goût grillé, croustillant net. ✨ Le twist gourmand : Sur les 10 dernières minutes, badigeonner la peau avec un mélange jus de cuisson, 1 c. à s. de miel et une pincée de paprika fumé pour un laquage brillant façon rôtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner le poulet encore couvert d’une couche épaisse de yaourt : la marinade bout, ramollit la peau et empêche totalement le croustillant. La surface doit rester presque sèche, juste satinée de gras.

Variantes, restes et peau croustillante en rab

À partir de cette base, on joue facilement : une cuillère de miel dans le bain blanc pour une version miel-paprika, plus caramélisée ; davantage d’herbes et de citron pour un profil très printanier ; une pointe de cumin ou de piment pour une note plus solaire. Les restes de poulet se gardent deux jours au frais, parfaits en sandwichs ou salades, pendant que la carcasse parfume un bouillon. La moindre parcelle de peau croustillante se recycle en éclats sur un gratin ou des légumes rôtis, comme un crumble salé à picorer.