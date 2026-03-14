Rappel conso : chez Carrefour, n’utilisez plus cette friteuse à air, risque d’électrocution

Un air fryer très répandu, vendu ces derniers mois chez Carrefour, fait l’objet d’un rappel en urgence. Derrière ce petit appareil du quotidien, un risque électrique inquiétant.

Frire des frites croustillantes, réchauffer des nuggets ou cuire des légumes sans trop de graisse : l’air fryer s’est imposé dans de nombreux foyers pour les repas rapides du soir. Posé sur le plan de travail, il tourne parfois plusieurs fois par jour, souvent à portée d’enfants, sans que l’on imagine un risque électrique caché à l’intérieur.

Une alerte officielle vise désormais un modèle très répandu vendu chez Carrefour . Le Rappel SYMEX Air Fryer 6,5L SYM 6766 concerne une friteuse à air potentiellement défectueuse, capable de transformer une simple cuisson en accident domestique grave. Si cet appareil trône dans votre cuisine, il est temps de vérifier sa référence et son code barre.

Rappel produit : n’utilisez surtout pas cet Air Fryer !

Signalé sur la plateforme gouvernementale RappelConso, ce rappel vise l’Air Fryer 6,5L SYMEX, modèle SYM 6766 vendu dans les magasins Carrefour de France entière entre le 1er janvier 2024 et le 2 mars 2026. Tous les lots portant le code GTIN 5412479036766 sont concernés. La procédure reste active jusqu’au mardi 2 juin 2026 afin de retirer rapidement ces appareils du marché.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : SYMEX Air Fryer 6,5L – modèle SYM 6766 🔢 GTIN & Lots : Tous les lots portant le code GTIN 5412479036766, commercialisés du 01/01/2024 au 02/03/2026 📅 DLC / Durabilité : Produit non alimentaire (pas de DLC) – période de commercialisation concernée : du 01/01/2024 au 02/03/2026 🛒 Distributeurs : Magasins Carrefour – France entière Fin de la procédure : Mardi 2 juin 2026

Quels sont les risques de santé ?

Le défaut signalé touche la résistance chauffante de l’appareil, où de l’humidité pourrait s’infiltrer. Cette eau au contact de pièces sous tension peut provoquer un choc électrique, avec risque d’électrocution ou de brûlures au moment où l’utilisateur manipule la cuve ou le panneau de commande. La surchauffe interne augmente aussi la probabilité d’incendie domestique, surtout si l’air fryer fonctionne sans surveillance.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si vous possédez cet appareil, la consigne est claire : le débrancher immédiatement et ne plus l’utiliser, même en l’absence de panne apparente. Il faut le rapporter dans un magasin Carrefour pour prise en charge et remboursement ou autre solution proposée sur place. En cas de doute sur la référence, le GTIN ou la période d’achat, la fiche RappelConso et le service client Carrefour permettent de vérifier la situation.