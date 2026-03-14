Rayon cuisine IKEA : cette astuce peu connue pour ne plus jamais manquer de place en petite cuisine sans travaux

Espace saturé, vaisselle qui déborde et plan de travail introuvable : la petite cuisine tourne vite au casse-tête. Et si le vrai secret se cachait au rayon cuisine IKEA, sans un seul trou dans le mur ?

Une petite cuisine peut vite ressembler à un champ de bataille : plan de travail saturé, casserole posée sur la plaque encore tiède, sachets de sauce qui traînent. Pendant ce temps, l’espace entre l’évier et les meubles hauts ou le coin entre deux placards reste totalement vide. Chez IKEA, ce casse-tête a été disséqué des milliers de fois.

Entre études internes – où la cuisine représente déjà 16,9 % des achats de meubles et d’électroménager – et retours clients, l’enseigne a affiné une idée simple : le vrai luxe, ce n’est pas les mètres carrés, c’est la surface maligne qui apparaît quand on en a besoin et disparaît ensuite. Et c’est précisément là que se cache le secret du rayon cuisine IKEA.

Le secret IKEA : des surfaces mobiles qui redessinent la cuisine

Pour Manuel Delgado, designer d’intérieur chez IKEA Espagne, le tournant est clair : « Dites adieu aux cuisines simples. Cette année, la tendance sera de combiner le minimalisme avec le maximalisme. Et toujours avec des budgets très serrés », explique-t-il dans un entretien avec le magazine El Mueble. Concrètement, cela passe par des meubles mobiles qui travaillent pour vous, sans travaux ni devis.

Les dessertes en bois massif deviennent alors des îlots roulants à part entière. On les tire au centre de la pièce pour cuisiner, on y pose robot, planche à découper ou plat brûlant, puis on les glisse dans un coin une fois le dîner terminé. Même logique pour un billot sur roulettes ou une petite table pliante : ces surfaces d’appoint n’occupent la cuisine que le temps du repas, tout en apportant un vrai cachet chaleureux.

Planche d’évier et bac SUNNERSTA : les mini‑astuces qui libèrent tout

Quand il est impossible d’ajouter un meuble de plus, la solution consiste à exploiter… l’évier. De grandes planches à découper en bambou ou en chêne se calent sur les rebords de la cuve et créent une zone de préparation éphémère. On rince les légumes, on les émince aussitôt, sans encombrer le plan de travail. Une fois rangée, la planche rend la cuisine à nouveau dégagée.

Côté rangements, le petit bac SUNNERSTA joue les héros discrets. Ce panier en plastique avec crochet intégré, vendu environ 1 € et mesurant près de 12 x 11 cm, existe en beige, bleu-gris, orange vif ou blanc. On y glisse décapsuleurs, élastiques, sachets de sauce, éponges ou brosses. Son crochet d’environ 1,3 cm s’accroche sur les barres fines d’un organiseur SUNNERSTA qui se glisse entre plan de travail et meubles hauts, ou sur le bord d’un chariot métallique à trois niveaux. Le tout sans percer le moindre mur, avec à la clé une note moyenne de 4,7 étoiles sur le site d’IKEA.

Planche à découper sur évier pour créer un plan de travail éphémère

Desserte ou billot sur roulettes en bois massif

Bacs SUNNERSTA accrochés sur rail ou chariot

Chariot métallique à trois niveaux pour épicerie et bocaux

Composer sa petite cuisine IKEA sans travaux : le bon combo

Pour transformer une kitchenette sans toucher aux murs, la méthode la plus efficace reste d’additionner ces micro‑solutions. Une planche sur l’évier pour cuisiner à deux, une desserte roulante qui sert à la fois de plan de travail et de desserte de service, un chariot à trois niveaux glissé entre deux meubles pour les réserves, quelques bacs SUNNERSTA pour vider un tiroir entier de petits objets : la circulation redevient fluide, sans sacrifier le moindre ustensile.