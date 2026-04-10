Thermomix : cette méthode de batch cooking prépare 10 dîners en 2 h 30 et évite le chaos de Pâques

Entre repas pascal et journées chargées, les soirs de semaine tournent vite au casse-tête. Et si un batch cooking Thermomix en 2 h 30 changeait votre Pâques ?

Batch cooking Thermomix : 10 recettes du soir pour préparer votre semaine de Pâques sans stress

Odeur de compote de pommes qui caramélise doucement, cake au thon encore tiède, risotto crémeux aux asperges qui attend sagement au frais… La cuisine a ce parfum de dimanche matin où tout se prépare en silence, pendant que la maison dort encore.

Dans quelques jours, la semaine de Pâques va s’accélérer ; entre boulot, enfants surexcités et organisation du repas pascal, les soirs peuvent vite tourner à l’improvisation. Et si, en 2 h 30, on verrouillait d’un coup 10 dîners au Thermomix pour savourer chaque soir sans course de dernière minute ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Environ 3 kg de pommes (flan, compote et moelleux)

✅ 750 g de thon au naturel en boîtes

✅ 2 bottes d’asperges vertes, soit environ 800 g

✅ 2 céleri raves moyens (velouté et céleri rémoulade)

Pourquoi préparer la semaine de Pâques en batch cooking avec votre Thermomix ?

La promesse de ce batch cooking Thermomix Pâques est simple : 5 soirs, 10 recettes pour 4 personnes, pensées pour se répondre. Les mêmes pommes deviennent flan du lundi, compote du mercredi et moelleux du vendredi ; le thon se glisse dans les pâtes, les cannellonis puis le cake. Résultat : peu de gaspillage, une liste de courses ultra lisible et un budget maîtrisé, sans ingrédient exotique à plus de quelques euros.

Surtout, le Thermomix gère pour vous les tâches les plus chronophages : compote et velouté mijotent à 100 °C sans surveillance, sauces au thon et farces se montent au gramme près, pendant que le four tourne à 180 °C pour flan, moelleux, tarte aux asperges, cake au thon et cannellonis.

Votre session de batch cooking : 10 recettes prêtes en 2 h 30 avec le Thermomix

On commence par préparer tous les appareils liquides : flan aux pommes, moelleux, base de tarte aux asperges, puis la compote. Pendant que le four cuit en série flan, moelleux, cake et tarte, le bol se dédie au velouté de céleri rave, aux sauces tomates au thon pour les pâtes et les cannellonis, puis à la mayonnaise maison du céleri rémoulade.

Les asperges sont rapidement blanchies puis rafraîchies dans l’eau glacée, pour la tarte du mercredi et le risotto du vendredi. On termine par la pré-cuisson du riz à risotto avec son bouillon ; le plat sera fini à la minute le vendredi soir, avec asperges en tronçons et parmesan fraîchement ajouté.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Bloquer un créneau de 2 h 30, sortir tous les ingrédients, étiqueter les boîtes et préchauffer le four à 180 °C. Technique : Enchaîner au Thermomix appareils à flan et moelleux, compote, velouté, sauces au thon, farce des cannellonis et mayonnaise du céleri rémoulade. Cuisson : Faire tourner le four en continu (flan, moelleux, cake, tarte, cannellonis) tandis que le bol cuit compote, velouté et pré-cuisson du riz à risotto. Finition : Blanchir les asperges, refroidir rapidement tous les plats, répartir en boîtes datées et réserver le risotto légèrement ferme pour la finition du vendredi.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 10 dîners en 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert On garde le four à 180 °C pour toutes les cuissons, ce qui assure une belle caramélisation et évite les pertes de temps. Les plats passent ensuite rapidement sous 10 °C au réfrigérateur pour limiter les bactéries, tandis que riz à risotto et asperges ne sont que pré-cuits pour rester fondants mais jamais pâteux au réchauffage. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron dans compote, moelleux et céleri rémoulade, et quelques copeaux de chocolat sur flan ou moelleux pour rappeler les œufs de Pâques sans changer les recettes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire complètement le risotto le week-end puis le réchauffer le vendredi, ou enfermer des plats brûlants dans des boîtes hermétiques : texture pâteuse et condensation assurées.

Conservation, réchauffage et sécurité alimentaire pendant la semaine de Pâques

Velouté, pâtes au thon, cannellonis, cake, tarte et desserts se gardent 3 à 4 jours au réfrigérateur, une fois totalement refroidis et rangés en boîtes bien fermées. La compote supporte très bien la congélation, tout comme le cake au thon coupé en tranches. À l’inverse, on évite de congeler flan et céleri rémoulade, préparés avec œufs et mayonnaise.

Pour le soir venu, on privilégie le four doux pour gratins et cake, la casserole ou le bain-marie pour le risotto, le micro-ondes seulement pour velouté et pâtes en remuant à mi-réchauffage. Ainsi, chaque dîner garde sa texture et son parfum comme si on venait de le cuisiner.