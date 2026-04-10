Courgettes râpées à la poêle : ce geste à faire à chaque fois pour dire adieu aux galettes molles et ratées

Vos courgettes râpées à la poêle finissent toujours en amas mou et huileux ? Un geste simple, au moment de la cuisson, change radicalement la texture.

Dans la poêle chaude, la courgette râpée libère un parfum vert et presque beurré. On entend le petit grésillement de l’huile, on voit les bords qui frisent. Pourtant, la plupart du temps, tout retombe en flaque molle plutôt qu’en galette dorée.

Ce qui change tout à la texture de la courgette râpée à la poêle tient à un enchaînement très simple : une pulpe presque sèche, une galette bien tassée, et surtout un retournement franc, en une seule pièce. C’est ce geste précis qu’on adopte ensuite à chaque fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de courgettes (env. 2 moyennes), râpées et bien essorées

✅ 2 œufs + 20 g de farine (blé ou fécule)

✅ 120 g de jambon en dés (ou poulet, thon, ou rien) + 120 g de mozzarella

✅ Sel, poivre, 30 g de parmesan, 1 à 2 c. à soupe d’huile d’olive

Pourquoi la courgette râpée finit molle

On sous‑estime toujours à quel point la courgette est gorgée d’eau. Râpée fine, elle relâche ce jus dès qu’elle touche la chaleur. L’eau boue, refroidit la poêle, empêche la réaction de Maillard ; au lieu d’une croûte, on obtient une masse qui s’affaisse.

Sans essorage au torchon, même la meilleure poêle antiadhésive ne suffit pas. Et sans assez de liant – œufs, un peu de farine, fromage – la galette de courgettes râpées se casse au premier geste.

Le geste clé : galette retournée d’un bloc

Une fois l’appareil prêt, on verse tout dans la poêle huilée et on tasse franchement avec la spatule. Ce compactage crée un disque régulier qui va se souder en croûte pendant quatre minutes, sans qu’on le touche.

Quand les bords se décollent et que la galette glisse, on passe au geste clé : retourner tout d’un seul bloc, à la spatule large ou avec une assiette. Le croustillant se forme des deux côtés, le cœur reste fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper, saler, laisser dégorger puis essorer fortement les courgettes. Technique : Mélanger courgettes, œufs, farine, jambon, mozzarella, assaisonnement jusqu’à consistance épaisse. Cuisson : Chauffer l’huile, verser tout l’appareil, tasser fermement en grande galette. Finition : Laisser dorer, retourner d’un bloc, cuire l’autre face, finir deux minutes à couvert.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Essorer l’eau au maximum permet à la poêle de chauffer et de créer une croûte. En tassant, courgettes, œufs et fromage se rapprochent ; à la cuisson, ils se soudent en une pièce qui se retourne sans casse. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de retourner, saupoudrer la surface crue de parmesan ou chapelure fine : elle formera une seconde croûte ultra croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais remuer ni tenter de retourner par morceaux. Tant que la première face n’a pas doré et que les bords n’ont pas décollé, on ne touche à rien, sinon la galette se délite.

Variantes croustillantes et petits plus

On peut remplacer le jambon par poulet rôti, thon ou rien, et jouer feta ou comté à la place de la mozzarella. Herbes fraîches, citron, yaourt à l’ail en sauce froide apportent contraste. Restes : deux jours au réfrigérateur, réchauffés à la poêle.

Sources Top Santé

«Farine de millet bienfaits sante et utilisation»