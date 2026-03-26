Voici le plat de pommes de terre au four que je refais chaque semaine : il a remplacé tous mes dîners
Depuis janvier, cette pomme de terre farcie au four s’invite chaque semaine à table et remplace tous les autres dîners. Entre peau croustillante et cœur fondant, une méthode simple change complètement les soirs de semaine.
Quand le four s’ouvre et que la peau dorée des pommes de terre crépite, on sait que la soirée commence bien. Ça sent le fromage qui gratine, les lardons toastés et le cœur fondant qui attend sous la croûte.
Depuis janvier, cette pomme de terre au four garnie a pris la place de tous les autres dîners : plus simple qu’une tourte, plus généreuse qu’une omelette. À force, on finit vraiment par la refaire chaque semaine sans s’en lasser.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 pommes de terre spéciales four (~300 g chacune)
- ✅ 200 g de fromage blanc, chair, botte de ciboulette
- ✅ 150 g de lardons, 120 g de gruyère râpé
- ✅ Huile d’olive ou beurre, sel, poivre, muscade
Le plat du soir qui coche toutes les cases : chaud, complet, réconfortant
Avec quatre pommes de terre type Charlotte ou Agata, on sert un vrai plat complet pour 4 : féculent, protéines, fromage, un peu de verdure si on ajoute une salade. Le tout avec des ingrédients du placard.
On croque d’abord la peau croustillante, puis la cuillère plonge dans la chair fondante mélangée au fromage blanc, à la ciboulette et aux lardons, avant le dernier plaisir : le chapeau de gruyère râpé bien doré.
Pas à pas : la méthode inratable pour une pomme de terre farcie au four crousti-fondante
La clé, c’est la double cuisson. D’abord, les pommes de terre en robe des champs, huilées et salées, 50 à 60 minutes à 200 °C. Ensuite, on évide, on mélange la chair avec la garniture, puis on remet au four 15 minutes à 200 °C pour le gratinage.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, piquer, huiler les pommes de terre, saler, poivrer, enfourner à 200 °C jusqu’à chair tendre.
- Technique : Laisser tiédir, couper dans la longueur, évider sans percer la peau et garder la chair.
- Cuisson : Mélanger chair, fromage blanc, ciboulette, lardons dorés, muscade, ajuster sel et poivre, puis remplir chaque coque.
- Finition : Couvrir de gruyère râpé et gratiner 15 minutes à 200 °C jusqu’à surface bien dorée.
Variantes, astuces anti-ratage et organisation pour toute la semaine
On peut décliner cette pomme de terre farcie au four : version saumon fumé et aneth, version champignons persillés, ou brocoli-cheddar. Toujours la même règle : une farce épaisse et un dessus doré, sinon la pomme de terre farcie croustillante perd son charme.
Pour s’organiser, on cuit et on évide les pommes de terre la veille, puis on garnit et on gratine au dernier moment. Le lendemain, on réchauffe au four, jamais au micro-ondes, pour garder la pomme de terre au four du soir crousti-fondante.
En bref
- 🍽️ Depuis janvier, cette pomme de terre farcie au four s’impose comme dîner récurrent, avec peau croustillante et garniture crémeuse pour quatre personnes.
- 🔥 Une double cuisson au four, suivie d’un gratinage au gruyère, donne à cette pomme de terre garnie sa texture crousti-fondante si addictive.
- 🕒 Astuces d’organisation, variantes saumon, champignons ou brocoli-cheddar et conseils anti-ratage transforment cette recette en rituel du soir ultra pratique.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité