Lidl lance ce dispositif de sécurité pour enfants à moins de 25 € que les parents ne devraient pas laisser passer

Bébé commence à vadrouiller et chaque marche devient source d’angoisse, surtout quand le budget est déjà serré. Lidl frappe fort avec une barrière de sécurité Safety 1st à 24,99 €, qui pourrait bien changer la donne.

Quand bébé commence à ramper, chaque marche, chaque porte entrouverte inquiète un peu. Les accidents domestiques restent fréquents chez les tout-petits, alors que beaucoup de logements n’ont aucun équipement spécifique. Entre les escaliers abrupts et l’accès direct à la cuisine, les parents jonglent avec des risques bien réels.

Le problème, c’est que sécuriser son logement coûte cher, surtout quand on additionne barrières, bloque-portes et caches-prises. Les barrières de marque dépassent souvent les 35 ou 40 euros, ce qui repousse l’achat chez certains foyers. L’arrivée d’une barrière de sécurité enfant Lidl à moins de 25 euros change donc beaucoup de choses.

Lidl : une barrière de sécurité enfant à moins de 25 € pour souffler un peu

L’enseigne allemande propose la Barrière de sécurité Quick Close+ de la marque Safety 1st à 24,99 € (dont 0,40 € d’éco-participation), soit à peine 25 €. Le prix conseillé est de 39,99 €, soit environ 15 € de moins que dans beaucoup de boutiques spécialisées. Un écart conséquent pour un seul achat.

Dans les boutiques de puériculture traditionnelles, une barrière de cette gamme frôle souvent les 40 €. Cette offre Lidl permet de sécuriser une ouverture standard de 73 à 80 cm sans attendre les soldes ni se tourner vers l’occasion. Une seule barrière bien placée bloque déjà l’accès aux escaliers ou à la cuisine.

Barrière Safety 1st Quick Close+ : pratique à installer, rassurante au quotidien

Cette barrière de sécurité enfant se fixe par pression, grâce à un cadre en U avec quatre points de serrage. Aucun trou dans les murs, pas besoin de perceuse, ce qui rassure les locataires comme les moins bricoleurs. L’installation prend environ une minute : on positionne, on serre, puis on vérifie que la structure ne bouge plus.

Côté usage, le double verrouillage ne s’ouvre que pour l’adulte, tout en restant manipulable d’une seule main quand on porte bébé. La barrière s’adapte aux portes, couloirs et escaliers, et peut atteindre jusqu’à 136 cm de largeur avec des extensions de 7, 14 ou 28 cm vendues séparément chez Lidl :

bloquer le bas ou le haut d’un escalier ;

interdire l’accès à la cuisine ou à la buanderie.

Profiter du bon plan Lidl tout en gardant les bons réflexes de sécurité

Comme souvent avec les ventes flash de l’enseigne, les quantités restent limitées et tous les magasins ne sont pas approvisionnés pareil. Les catalogues ne durent que quelques jours et les rayons peuvent être vidés très vite. Les familles intéressées ont intérêt à vérifier la disponibilité en ligne ou en magasin, d’autant que les achats sur le site bénéficient d’un retour gratuit sous 30 jours.

Avant d’acheter, mieux vaut mesurer la largeur de l’ouverture à sécuriser et prévoir, si besoin, l’extension adaptée. Une fois la barrière posée, il faut contrôler régulièrement le serrage et vérifier qu’aucune barre ne crée une marche dangereuse pour l’enfant. Même avec une barrière robuste, la présence d’un adulte reste indispensable près des escaliers et des pièces sensibles.