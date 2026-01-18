Invitation à la sieste

Matériels châssis à tableaux 1 m x 1 m

toile de coton 2,5 m x 2,5 m

agrafeuse

paire de ciseaux

baguettes de champs plat 200 cm

perceuse sans fil avec embout vis cruciforme

charnières 1m de long chaque

vis à bois 3 x 14

petites équerres 2 cm x 2 cm

patères de fixation

carrelets (2 cm x 2 cm x 2 m de long) tige de bois carré

scie à bois

Matériel

- 4 châssis à tableaux 1 m x 1 m- toile de coton 2,5 m x 2,5 m- agrafeuse- paire de ciseaux- 8 baguettes de champs plat 200 cm- perceuse sans fil avec embout vis cruciforme- 3 charnières 1m de long chaque- vis à bois 3 x 14- 8 petites équerres 2 cm x 2 cm- 8 patères de fixation- 2 carrelets (2 cm x 2 cm x 2 m de long) tige de bois carré- scie à bois

1/ Posez les châssis sur la toile de coton bien à plat avant de la découper au format.

2/ Posez les carrés de toile sur l'endroit du châssis et agrafez après avoir ourlé le surplus de tissu. Commencez par fixer tout un côté, puis son opposé en tendant bien la toile.

3/ Renouvelez l'opération pour les 2 autres côtés. 4/ Posez et vissez à chaque angle 1 patère sur 2 châssis montés.

5/ Vissez à chaque extrémité les équerres sur le carrelet coupé à 1 m.

6/ Posez une charnière sur le premier châssis retourné puis sur le second, en veillant au sens de l'ouverture. Sur le côté opposé montez la seconde charnière et ajoutez le 3ème châssis. Sur le côté opposé vissez une troisième charnière et ajoutez le 4ème panneau. Vous devez obtenir un U dont les charnières se plient vers l'intérieur comme un parc d'enfant.

7/ Pour masquer les agrafes, découpez les champs plats selon la longueur du tissu agrafé et clouez-les sur le châssis. Pour laisser la cabane ou le pare vent à l'extérieur, recouvrez éventuellement d'une toile cirée transparente ou à motifs fleuris.