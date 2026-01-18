Transat imprimé

Matériels Imprimé au pochoir :

Imprimé au pochoir :- du tissu : 140 x 45 cm et 45 x 60 cm ou ancienne toile de transat - du ruban adhésif crêpe - une assiette - de la peinture pour tissu, coloris : rose, jaune et bleu - un pinceau - Un petit rouleau à peindre - un feutre indélébile - une feuille d'acétate - un cutter - de la colle repositionnable en aérosol

Couture de la toile : - de la toile de lin : 140 x 45 cm et 45 x 60 cm - des aiguilles - une machine à coudre - du fil - un cutter - de la colle repositionnable en aérosol

Astuce : Si vous préférez réutiliser votre toile de transat dont les couleurs ont vieilli au soleil, les découdre, les laver à 90 dégrés et les peindre complètement et uniformément avec de la peinture pour tissu blanche. Laissez sécher avant de réaliser le décor au pochoir.

1/ Découpez les rectangles de tissu ou décousez les toiles de votre transat. Fixez-les à plat sur une table avec du ruban adhésif crêpe. Dans une assiette, versez de la couleur pour tissu rose avec un peu d'eau, puis mélangez au pinceau. Imbibez ensuite un petit rouleau de mousse et peignez toute une rayure.

2/ Lorsque la rayure est terminée, sans rincer, ajoutez du jaune dans votre assiette avec du rose. Ne mélangez pas. Ajoutez de l'eau et imbibez tel quel le rouleau . Peignez ainsi une autre bande entière de tissu, vous obtenez un autre effet de peinture. De la même façon finissez les rayures au rouleau et à la couleur bleue ; moins la peinture sera diluée, plus la couleur sera opaque. Laissez bien sécher puis repassez sur l'envers pour fixer la couleur.

3/ Réalisez un pochoir avec un motif de fleur dont vous ferez les contours au feutre indélébile sur une feuille d'acétate que vous découperez au cutter. Vaporisez au dos du pochoir de la colle en aérosol. Placez votre pochoir sur une des bandes rose et mettez en couleur au bleu avec le petit rouleau, sans diluer la couleur. Recommencez selon vos envies pour imprimer le tissu. Laissez sécher. Faites de même pour les 3 autres morceaux.