Une-guirlande-d-abat-jour

Matériels guirlande d'extérieur de 20 ampoules

abats-jours à pince

de la peinture pour tissu, camaïeu de rose, orange et violet

pinceau plat par couleur

pot de vernis marin

bobine de fil de fer fin

grosse aiguille

Matériel

1/ Préparez des pots de peinture avec une couleur de chaque très diluée.

2/ Prenez vos abat-jours et faites des rayures de toutes les couleurs. Laissez entre chaque rayure un espace blanc irrégulier.

3/ Laissez sécher. Avec un pinceau plat et propre, vernissez au moins deux couches à l'intérieur et à l'extérieur.

4/ Laissez sécher. Mettez en place vos abat-jours sur la guirlande colorée. On peut assurer le maintien de l'abat-jour sur les lampes en utilisant un morceau de fil de fer fin.

5/ Faites un petit trou dans l'abat-jour avec une aiguille, passez le fil de fer et nouez-le sur la guirlande.