Détournement de cageot

- 2 bourriches identiques- 2 structures abat-jour- 40 cm de fil de fer - 2 pieds de lampe et 1système électrique (douille, fil, interrupteur, prise)- pinceau- colle blanche forte- ciseaux- cutter- crayon- sécateur- bobine de ficelle de chanvre- 2 branches- perceuse et mèches à bois- petite ampoule néon- oiseaux en bois

1/ A l'intérieur des bourriches, centrez la structure d'abat-jour et marquez son emplacement au crayon.

2/ Avec la perceuse et une mèche fine, percez 2 petits trous de part et d'autre du tracé aux 4 points cardinaux.

3/ Découpez des morceaux de fil de fer de 15 cm de long. Par l'intérieur de l'abat-jour, passez ce fil par les trous, serrez et fixez.

4/ Prenez un pied de lampe, percez en biais un trou à 15 cm du bas avec une mèche à bois de 10 mm de diamètre sur 2 cm de profondeur.

5/ Coupez une branche de 10 mm de diamètre y déposer un point de colle et l'insérer dans le pied de lampe.

6/ Enduisez le dessus du pied de colle. Collez l'extrémité de la ficelle puis tournez toujours dans le même sens en serrant les anneaux. Habillez entièrement le pied de la lampe en plusieurs fois, afin d'éviter que la collene sèche trop vite.

7/ Entaillez l'extrémité des branches et découpez des petites feuilles vertes dans du papier. Fixez-les à l'aide de la colle dans les fentes et laissez sécher.

8/ Montez le système électrique de la lampe et vissez l'abat-jour et l'ampoule néon.