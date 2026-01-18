Guirlande-plumes-d-ange

Guirlande plumes d'angeMis à jour le 18 janvier 2026
Matériels
- pots en verre avec couvercle
- perceuse
- scie sauteuse
- petites ampoules de 5 à 7 watt
- papier de soie, coloris : argent et orange
- vernis colle
- fil de fer
- fil électrique, douille, prise mâle
- feuilles argentées et mixtion
- pince à dénuder, Tournevis
- colle pailletée argent
1/ Dévissez les couvercles des pots et percez-les. Découpez le centre avec la scie sauteuse. Faites un trou assez gros pour l'aération.
2/ Déchirez le papier de soie et collez au vernis colle sur les pots en verre. Laissez sécher.
3/ Posez avec un pinceau fin des points de mixtion sur le papier de soie argent. Appliquez un petit morceau de feuille argentée sur chaque point.
4/ Réalisez le circuit électrique en branchant en série les douilles avec 30 cm de fil entre chacune. Enfilez des perles sur le fil. Si vous doutez de votre installation, demandez à un spécialiste en électricité de confirmer votre montage.
5/ Replacez les couvercles sur les pots en maintenant avec du fil de fer la douille et l'ampoule dans chaque pot. Décorez les pots avec la colle pailletée argent.
6/ Coupez des morceaux de boa et disposez en haut de chaque pot.