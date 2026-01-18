Guirlande-plumes-d-ange

Matériels pots en verre avec couvercle

perceuse

scie sauteuse

petites ampoules de 5 à 7 watt

papier de soie, coloris : argent et orange

vernis colle

fil de fer

fil électrique, douille, prise mâle

feuilles argentées et mixtion

pince à dénuder, Tournevis

colle pailletée argent

2/ Déchirez le papier de soie et collez au vernis colle sur les pots en verre. Laissez sécher.

3/ Posez avec un pinceau fin des points de mixtion sur le papier de soie argent. Appliquez un petit morceau de feuille argentée sur chaque point.

4/ Réalisez le circuit électrique en branchant en série les douilles avec 30 cm de fil entre chacune. Enfilez des perles sur le fil. Si vous doutez de votre installation, demandez à un spécialiste en électricité de confirmer votre montage.

5/ Replacez les couvercles sur les pots en maintenant avec du fil de fer la douille et l'ampoule dans chaque pot. Décorez les pots avec la colle pailletée argent.

6/ Coupez des morceaux de boa et disposez en haut de chaque pot.