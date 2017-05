Au cœur du street-art londonien

Le street-art, contrairement à Paris, constitue une des grandes richesse culturelle de la capitale anglaise. Alors laissez-moi vous donner un avant-goût ...

Salut tout le monde !

Je suis partie à Londres la semaine dernière et en tant que passionnée de la photo, je me permets de partager avec vous quelques clichés se rapportant au street-art et à son environnement londonien. Une forme artistique très répandue dans la capitale qui confère aux artistes une certaine liberté, les laissant ainsi voguer sur leur créativité et leur imagination.

Les photos qui vous sont présentées proviennent majoritairement de Camden (le fameux quartier punk de Londres), Shoreditch & Brick Lane ainsi qu'Hackney Wick, un quartier assez branché hypster où vous pourrez apprécier une pinte ou un verre de vin tout en vous trémoussant sur de la house.

J’espère que vous apprécierez !