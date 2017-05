Un art psyché unique et une créativité débordante: je vous présente mon coup de cœur...

J’aimerais aujourd’hui vous parler d’un artiste que j’affectionne tout particulièrement : Hubert Solczyński.

Ce jeune artiste à la créativité sans limite développe un style très particulier qui ne saurait vous laisser insensible.

Né en 1986 en Pologne, Hubert Solczyński a très jeune été confronté au monde artistique. Il a travaillé pendant 15 ans derrière la scène comme son père avant lui (qu’il suivait depuis tout jeune de représentation en représentation).

N’ayant fini aucune école d’art, il s’exerça seul dans sa chambre toutes les nuits et trouva du réconfort dans la musique. Celle-ci stimulait et stimule encore aujourd’hui sa créativité. Elle lui permet en fait de véhiculer ses idées et d’accéder au plus profond de son imagination. Elle impacte directement sur ses émotions, le berce et lui donne l'accès à un ailleurs, loin, très loin, dans sa petite bulle...

Avec ses allures psyché, les créations de Solczyński sont à la fois puissantes et originales. Mêlant l’agressivité de la couleur et l’isolement à la lumière, ses œuvres sont le reflet d’un paradoxe rapporté à la condition humaine. Au travers de ces explosions de couleurs floutées et ses échelles parfois démesurées, l’artiste nous amène à une introspection sur notre nature et surtout, à une réflexion sur notre position par rapport à cet immense Univers qui nous entoure. Parfois d’une profonde noirceur, chacune de ses photos se dessine telle une ombre à laquelle il laisserait à son auditoire le soin de retrouver sa forme d’origine…

Il réussit tout simplement à donner de l’action, du mouvement à une image qui se voudrait fixe.

Une pulsion de vie

Et quelque part, il nous offre en fait rien de plus qu’un peu de liberté. La liberté d’imaginer, de s’évader…

Je pense qu’on ne pourra que difficilement cerner l’entière complexité de ses réalisations et au fond, je ne suis pas certaine que ce soit le but recherché…

Laissez-vous juste aller, allumez votre chaine hi-fi et appréciez …

https://www.instagram.com/hubert_solczynski_art

www.facebook.com/hubertsolczynski