À 2,49 € chez GiFi, cet accessoire discret transforme vos meubles et projets brico sans exploser le budget

Entre les fêtes qui viennent de passer et l’envie de repartir sur de bonnes bases, beaucoup regardent leurs meubles d’un autre œil. On a envie de bouger une bibliothèque, de créer un rangement sous l’escalier ou de libérer un coin du salon, sans investir dans du neuf ni sortir tout l’atelier de bricolage.

Dans ce contexte, le lot de 4 roulettes en métal GiFi à 2,49 € attire tous les regards. Quatre petites roues, 5 cm de diamètre, au design gris et noir discret, capables de rendre mobiles tables basses, rangements et caisses de jouets : l’accessoire paraît minimal, l’effet annoncé beaucoup moins. Et si quatre petites roues suffisaient pour changer le quotidien dans plusieurs pièces de la maison ?

Pourquoi le lot de 4 roulettes en métal GiFi séduit autant

À moins de 2,50 €, ce pack se place très loin sous les prix habituels du rayon quincaillerie. Des lots de 4 roulettes pour meubles avoisinent souvent 16,99 € ou 17,84 € chez les spécialistes, et peuvent grimper autour de 43,90 € pour les modèles de charge lourde. Le positionnement de GiFi cible donc clairement l’usage domestique léger, sans prétendre concurrencer le matériel d’atelier.

Le format de diamètre 5 cm convient aux petits meubles, armoires légères, bibliothèques ou rangements mobiles. On gagne en mobilité sans rendre le meuble instable, à condition de rester raisonnable sur la charge. Concrètement, ce lot ouvre la porte à plusieurs mini projets malins :

transformer une table basse fixe en modèle facile à déplacer pour le ménage ;

monter une caisse à jouets mobile dans une chambre d’enfant ;

rendre un meuble à chaussures ou un panier à linge simple à tirer et pousser.

Caractéristiques clés des roulettes métal 5 cm GiFi

Chaque roulette affiche des dimensions compactes d’environ 6 cm de long, 5 cm de large et 7 cm de haut. La structure en métal reçoit des parties plastiques épaisses, dans des tons gris et noir qui restent discrets sous la plupart des meubles. Le lot vise les petits meubles d’appoint, les bibliothèques légères, les dessertes ou le remplacement de roulettes fatiguées sur un meuble TV ou un chariot de rangement.

L’installation a été pensée pour rester accessible : il suffit d’un tournevis et de quelques vis adaptées pour fixer chaque roulette sous le meuble. En quelques minutes, un meuble immobile devient mobile. Mieux vaut toutefois soigner la fixation, vérifier que le support reste solide et que le sol est propre, afin d’éviter l’accumulation de poussière autour des roues et les à-coups à l’usage.

Installer ces roulettes GiFi sans se tromper

Pour un résultat propre, on repère d’abord quatre points de fixation bien symétriques, puis on visse fermement chaque roulette. Un rapide test en charge réelle permet de vérifier la stabilité avant d’adopter le meuble au quotidien. Le bon réflexe consiste à rester sur un usage domestique léger : un meuble trop lourd peut endommager les roulettes ou déséquilibrer l’ensemble, surtout si le poids n’est pas bien réparti.

Dès que l’on vise un vaisselier massif, un établi ou un meuble très chargé, les modèles techniques proposés par des enseignes de bricolage, avec charges annoncées autour de 40 kg voire 800 kg pour certains lots, restent plus adaptés. Pour les petits projets de bricolage du quotidien, ce lot GiFi propose en revanche une marge de manœuvre étonnante pour un ticket aussi léger.