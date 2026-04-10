À 29 ans, elle réalise que cette erreur avec ses vêtements épuisait son système nerveux au quotidien

À 29 ans, une jeune femme réalise que ses vêtements parlent surtout au regard des autres, pas à son corps. Comment une garde-robe pensée pour son système nerveux vient tout bouleverser ?

Un lundi matin, en pleine réunion debout, une jeune femme de 29 ans se surprend pour la troisième fois à tirer discrètement sur la taille de son jean. Personne ne voit rien, mais son corps, lui, proteste depuis des années : bretelles qui cisaillent, soutiens-gorge qui compriment, tailles hautes trop serrées. Jusqu’au déclic.

Elle comprend qu’elle a « décoré » son corps comme sa chambre d’étudiante : pour impressionner d’abord, se sentir bien ensuite. Sa garde-robe raconte surtout ce qu’elle veut que les autres voient, pas ce que son système nerveux supporte vraiment. Quand elle décide de **s’habiller pour soi**, au sens le plus physique du terme, tout son rapport aux vêtements se déplace.

S’habiller pour soi : sortir de la boucle de l’approbation

Psychologues et coachs parlent de comportement de recherche d’approbation : organiser ses choix autour du regard extérieur, jusqu’à oublier ses propres signaux internes. Cela commence tôt avec les « mets ça, ça te va mieux » des adultes, se renforce à l’adolescence et se fige parfois dans un style très « costume », parfaitement instagrammable, mais épuisant à porter.

Dans le cas de cette trentenaire, les pièces structurées, les tissus rigides, les tailles ultra-ajustées collaient à l’univers créatif où elle travaillait. Elles collaient beaucoup moins à sa respiration, à ses épaules, à sa digestion. Elle réalisait qu’elle choisissait des vêtements pour tenir un rôle, pas pour habiller son **corps réel**.

Du dopamine décor aux vêtements : quand le décor parle au système nerveux

Pour la coach Isabelle Karastamatis, l’engouement pour les intérieurs colorés n’a rien d’anodin : « Dans un monde qu’on pourrait qualifier de gris, le dopamine décor répond à un besoin réel : celui de créer des espaces qui nous font du bien, qui nous donnent envie de rentrer chez nous », a-t-elle expliqué à Santé sur le Net. Elle décrit des espaces « vivants, personnels », qui servent de point d’ancrage émotionnel.

La coach Aïcha Lugrin rappelle que « C’est prouvé scientifiquement : les couleurs influencent nos émotions, et les émotions induisent la pensée… puis l’action ». Les rouges et oranges stimulent, les bleus et verts apaisent. Vêtements et déco activent les mêmes circuits : vue, toucher, odeur. « Le corps se calme dès qu’il reçoit le message qu’il est en sécurité. L’environnement est un moyen essentiel de créer cette sécurité », explique-t-elle, ajoutant que « L’environnement, c’est une sorte d’image de nous » et que « nous sommes faits pour vivre dans une forêt ».

Apprendre à habiller son système nerveux, pas seulement son style

Vu sous cet angle, chaque tenue devient un mini-décor qui agit, lui aussi, sur le tonus musculaire, la respiration, la charge mentale. « Un décor participe activement à notre expérience », rappelle Isabelle Karastamatis. Les tissus rêches, les coutures qui frottent, les tailles qui compriment sont des micro-stresseurs continus pour le **système nerveux**. Le cerveau les additionne au bruit des notifications et aux deadlines.

À l’inverse, textures douces, matières naturelles, coupes qui laissent bouger et palettes apaisantes jouent comme un message de sécurité tactile et visuelle. Pour Aïcha Lugrin, « L’essentiel reste l’authenticité : un intérieur qui nous ressemble, même imparfait, nourrit toujours mieux qu’un décor « parfait » mais étranger à qui nous sommes ». Transposé à l’armoire, cela donne une règle simple : choisir les pièces dans lesquelles le corps se détend vraiment, même si elles séduisent moins l’audience imaginaire qui vit dans le miroir.