À 37 ans, j’ai compris que cette règle après chaque soirée pouvait me sauver de la fatigue sociale

Le lendemain de ses 37 ans, au milieu des ballons dégonflés, cette personne n’a pas réussi à quitter le canapé. La veille, elle avait animé la soirée, fait rire tout le monde, veillé tard sans effort apparent. Au réveil, plus rien : une sensation de vide total après un moment pourtant joyeux.

Depuis ses 20 ans, le scénario se répétait après chaque repas de famille, apéro ou mariage. Les autres enchaînaient les invitations, lui devait s’effacer une journée entière, parfois plus. Il se forçait, culpabilisait, cachait ces lendemains à blanc. Cette incapacité à suivre le rythme social portait un nom : fatigue sociale.

Vingt ans de fatigue sociale

Paradoxalement, il était perçu comme très sociable : il tenait une table de dîner, suivait plusieurs conversations, faisait en sorte que chacun se sente écouté. Sur le moment, il y trouvait du plaisir. Une fois la porte fermée, tout s’effondrait. Il lui fallait vingt-quatre heures de silence pour que sa batterie sociale remonte un peu.

Peu à peu, il a douté de son expérience. Pourtant il répétait aux proches : « J’aime les gens, j’apprécie d’être avec les gens, j’ai juste besoin de temps seul après. Ce n’est pas à propos de vous », explique l’auteur dans un témoignage publié sur VegOutMag. Beaucoup d’extravertis entendaient un rejet, là où il parlait de limites d’introverti épuisé.

La science de cette fatigue

Les travaux du psychologue Hans Eysenck montrent que les introvertis ont un niveau de stimulation corticale de base plus élevé : leur cerveau tourne déjà presque à plein régime au repos. Une soirée les fait atteindre vite le seuil de saturation, alors qu’un extraverti garde de la marge et reçoit, selon des recherches de l’Université de Cornell, une récompense en dopamine.

Les spécialistes parlent de fatigue sociale pour décrire cet épuisement émotionnel et cognitif provoqué par un trop-plein d’interactions. Une enquête de l’American Psychological Association en 2023 indiquait que 62 % des adultes se sentent vidés après de longues réunions. Chez l’introverti, ce trop-plein répété peut mener à un état que certains chercheurs nomment épuisement des introvertis.

À 37 ans, journée seule assumée

Le déclic est venu quand il a cessé de se juger et a pris ce besoin comme une donnée biologique. Avoir besoin du lendemain pour soi après un samedi social n’était plus un échec, mais le prix normal d’une soirée réussie. Sa femme lui a lancé un jour : « Tu n’as pas besoin de prouver que tu t’es bien amusé en faisant semblant d’avoir de l’énergie que tu n’as pas. »

« La solitude ne se résume pas à l’isolement visible. » L’association Astrée, à l’origine en France de la Journée des Solitudes, rappelle combien le lien social compte pour la santé mentale. Dans ce cadre, une journée seule après une soirée devient une façon de se respecter tant que des relations existent. « Je lui dirais que savoir ce que vous coûtez n’est pas la même chose que ne pas en valoir la peine. » Pour l’auteur, assumer enfin sa fatigue sociale commence là.