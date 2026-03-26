À 70 ans, elle comprend que ce rôle joué pendant 40 ans lui a volé sa vie : ne tombez pas dans le même piège

À 70 ans, une femme réalise que quarante ans de « fiabilité » ont étouffé ses vrais besoins. Et si ce regret silencieux menaçait aussi ceux qui se sacrifient sans rien dire ?

À 70 ans, beaucoup découvrent que leurs regrets ne portent pas sur des fautes spectaculaires, mais sur des silences : besoins étouffés, rêves décalés, limites jamais posées. Longtemps, ces renoncements passent pour de la générosité. Jusqu’au jour où l’on voit qu’on a surtout porté les autres, en s’oubliant.

La confession d’une femme de 70 ans, publiée dans un magazine américain, raconte justement ce basculement. Elle ne regrette pas un adultère, un choix de carrière ou un coup de tête, mais les quarante années passées à être la personne sur qui tout le monde compte, sans jamais dire clairement ce dont elle, elle avait besoin. Derrière ce rôle de pilier, un vide s’est creusé.

Quarante ans à être la personne fiable pour tout le monde

Au fil de sa vie adulte, elle a pris tous les early shifts au travail, organisé les dîners de famille, répondu aux appels d’amis en crise, accompagné des parents à leurs rendez-vous, veillé à ce que le couple tourne rond. « J’étais celle qui était là. Toujours », écrit-elle dans un texte publié par VegOutMag. À 70 ans, une question la hante : « Et moi, alors ? ».

Elle dit avoir « passé quatre décennies à jouer la fiabilité en abandonnant silencieusement la personne pour qui [elle] était censée construire une vie ». Être la fiable, devenue identité, l’a poussée à accepter tâches et charges sans jamais se demander si elle en avait l’envie ou l’énergie. « J’avais besoin que quelqu’un, n’importe qui, me demande ce que je voulais. Et j’avais besoin d’avoir une réponse ». Or cette réponse n’existait plus.

Authenticité, auto‑aliénation et prix des regrets tardifs

Des psychologues de l’université de Manchester ont étudié ce genre de vie en pilote automatique avec l’Échelle d’authenticité, publiée dans la revue Journal of Counseling Psychology. Leur outil mesure trois dimensions : vivre en accord avec soi, se laisser façonner par les attentes des autres, se sentir coupé de son vrai moi. Plus les actes collent à ce que l’on est, plus l’estime de soi, la satisfaction de vie et le bien‑être psychologique sont élevés.

La septuagénaire donnait l’image d’une vie « réussie » ; en réalité, elle se calait sans cesse sur ce que les autres attendaient, jusqu’à une forme d’auto‑aliénation. Des travaux regroupant de nombreuses études sur l’authenticité montrent que plus une personne agit en cohérence avec qui elle est, plus elle se sent heureuse, alors que la mise entre parenthèses de ses besoins s’associe au mal‑être. Dans ce contexte, elle écrit une phrase qui claque : « La fiabilité sans honnêteté n’est qu’une performance ».

À 40 ou 50 ans, ne pas attendre pour se choisir

Des travaux publiés dans la revue Psychology and Aging montrent que, chez les personnes âgées, plus les regrets restent intenses et non résolus, plus le bien‑être et la santé déclinent. D’autres études dans le Journal of Behavioral Medicine indiquent qu’apprendre à renoncer à des objectifs impossibles, comme celui d’être le roc de tout le monde, protège la santé en vieillissant. Pour celles et ceux qui ont 35, 45 ou 55 ans, l’enjeu est de repérer quand la fiabilité devient un rôle rigide plutôt qu’un choix, et d’oser dire parfois « je veux » ou « je ne peux pas ».