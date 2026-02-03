À moins de 13 €, ce tapis naturel chez Lidl transforme l’entrée en coin bohème, mais pas si vous faites cette erreur

En plein hiver 2025-2026, Lidl mise sur un tapis naturel à 12,99 € pour réchauffer nos entrées. Bi-matière jute et coton, il promet une ambiance bohème instantanée.

Revenir chez soi et être accueilli par une entrée nue, carrelage froid et mur blanc, donne rarement envie de s’attarder. Beaucoup cherchent, en plein hiver 2025-2026, un moyen simple de réchauffer ce premier mètre carré sans travaux ni gros budget. Bonne nouvelle : un accessoire déco à moins de 13 € vient d’arriver chez un géant du hard-discount.

Il s’agit d’un tapis naturel Lidl signé Livarno Home, bi-matière avec un centre en coton et une large bordure en jute, entièrement composé de fibres végétales. Proposé à 12,99 € dont 0,12 € d’éco-participation, il est vendu uniquement sur le site de l’enseigne en deux formats, rond ou ovale. De quoi promettre une vraie entrée bohème, à condition de bien le placer.

Un tapis naturel Lidl qui change l’ambiance de l’entrée

Dans beaucoup de logements, l’entrée se résume à un porte-manteau et un meuble à chaussures posés sur un carrelage glacé. En le déroulant dès le seuil, ce tapis en jute doré et coton clair casse cette impression de couloir technique. La forme ronde d’environ 100 cm de diamètre crée un îlot d’accueil, presque comme un petit tapis de scène pour les allées et venues.

Le modèle ovale, autour de 66,5 x 120 cm, se glisse mieux dans un couloir ou un hall étroit sans gêner l’ouverture de la porte. Dans les deux cas, la texture tressée rappelle les pièces artisanales vues dans les grandes enseignes déco, sans le même ticket. Sur un sol nu, ce contraste entre jute brut et coton plus doux donne tout de suite une atmosphère bohème.

Jute, coton et petit prix : le tapis bohème Livarno Home en détail

Techniquement, ce tapis Livarno Home affiche un centre 100 % coton et une bordure 100 % jute, deux matières prisées pour leurs teintes sable faciles à vivre. Les deux versions, ronde d’environ 100 cm et ovale d’environ 66,5 x 120 cm, sont annoncées à 12,99 € dont 0,12 € d’éco-participation. Des modèles comparables se vendent jusqu’à trois fois plus cher dans certaines chaînes spécialisées.

Autre atout, ce tapis naturel Lidl est certifié Oeko-Tex Standard 100, ce qui signifie que ses textiles ont été testés contre de nombreuses substances indésirables. Il est proposé uniquement sur le site de l’enseigne, sous la référence 100379069, dans le cadre d’un arrivage déco aux stocks limités. Un aspirateur passé régulièrement et un chiffon légèrement humide suffisent pour le garder propre, en évitant simplement l’humidité prolongée.

Comment adopter ce tapis naturel Lidl dans une entrée bohème

Dans une entrée couloir, ce tapis s’utilise plutôt en version ovale, glissé le long d’un mur pour guider le regard vers l’intérieur sans bloquer la porte. Dans une entrée carrée ou ouverte sur le salon, la version ronde se place au centre, associés à un banc en bois clair, quelques paniers en fibres et un miroir en rotin. Une fois la saison passée, il peut aussi se recycler en descente de lit ou en petit coin lecture, sans quitter son rôle de touche bohème à petit prix.