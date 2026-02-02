À moins de 3 €, cet objet déco B&M va faire craquer tout le monde dans votre entrée… mais pas pour longtemps

Les clés introuvables au moment de partir, la petite monnaie qui s’accumule sur la console, les écouteurs abandonnés près de la porte… L’entrée se transforme vite en zone de chaos. On rêve tous d’un accessoire capable de remettre un peu d’ordre sans donner l’impression d’un bureau de rangement triste et impersonnel.

En ce début février 2026, un petit objet déco coche exactement ces cases : un vide-poche teckel B&M en dolomite blanche, vendu seulement 2,49 €. Mignon, pratique et ultra-abordable, il attire déjà tous les regards en rayon… et pourrait disparaître très vite.

Un vide-poche teckel B&M qui met tout de suite de bonne humeur

Le teckel, surnommé chien saucisse, s’est invité dans la décoration intérieure et fait craquer les amoureux d’objets décalés. Posé dans le hall, ce vide-poche adopte la silhouette allongée du petit chien, idéale pour recueillir clés, pièces et badges. Dès que la porte s’ouvre, cette mascotte donne le ton : un intérieur soigné, mais où on garde le sourire.

Entièrement réalisé en dolomite blanche, une matière proche de la céramique, il affiche un rendu lisse et chic qui n’a rien d’un gadget bas de gamme. Sa couleur neutre se marie avec une console en bois clair, un meuble noir industriel ou un tapis à motifs sans jamais jurer. L’humour reste discret, la ligne reste élégante.

Mettre fin au bazar de l’entrée sans exploser le budget

Dans la pratique, ce petit teckel avale tout ce qui traîne : trousseau de clés, monnaie, titres de transport, écouteurs, bague que l’on retire en rentrant. Dans une famille, chacun peut y déposer ses indispensables pour ne plus courir le matin. En colocation, il devient le point de chute commun où l’on sait que rien ne se perd.

Côté prix, l’écart fait réfléchir. Ce modèle B&M s’affiche à 2,49 €, bien en dessous de la barre des 3 €. Des vide-poches teckel similaires en céramique se vendent souvent autour de 8,90 à 12,90 €, et certains vide-poches design pour l’entrée montent facilement entre 24 et 75 €. Ici, on obtient le même effet déco et la même utilité pour le prix d’un café en terrasse.

Où dénicher ce petit chien gardien de clés avant qu’il ne file ?

Ce vide-poche en forme de teckel est proposé dans les magasins B&M en France, au rayon décoration, sous la référence 523346. Il est vendu uniquement en magasin, avec un stock qui varie beaucoup selon les villes. Mieux vaut vérifier la disponibilité dans votre point de vente habituel avant de vous déplacer, car certains magasins sont déjà en rupture.

Une fois adopté, il suffit de lui réserver une place fixe sur la console de l’entrée ou sur un meuble à chaussures fin. En échange de ces quelques euros, ce gardien miniature vous offre chaque jour un hall plus rangé et un accueil plein de douceur ; si vous le croisez en rayon, difficile de le laisser derrière vous.