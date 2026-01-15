Action casse les prix avec ce plafonnier Philips à 9,95 € : ce bon plan lumineux que vous regretterez d'avoir manqué

Les fins d’après-midi qui tombent à 17 heures, la lumière grise derrière les fenêtres, les factures qui font grimacer… En plein hiver 2026, beaucoup rêvent d’un intérieur mieux éclairé sans oser toucher au budget. On se contente souvent d’une ampoule nue dans le couloir ou d’un vieux lustre, faute de trouver une solution abordable.

C’est justement dans un rayon d’Action qu’une petite boîte blanche fait parler d’elle : un plafonnier Philips affiché à seulement 9,95€. Voir cette marque de référence en éclairage sous la barre symbolique des 10 euros surprend, surtout dans une enseigne de hard-discount. De quoi intriguer sur ce que peut vraiment offrir ce luminaire rond de 24 cm.

Plafonnier Philips chez Action à 9,95€ : le bon plan qui tombe à pic

Philips s’est imposée comme une référence mondiale de l’éclairage, habituellement vendue beaucoup plus cher au rayon bricolage que dans un magasin discount. Avec ce plafonnier LED proposé à 9,95€ chez Action, la fiabilité de la marque devient accessible à presque toutes les bourses. C’est l’occasion de remplacer un lustre daté ou une ampoule solitaire dans un couloir, une entrée ou une chambre d’amis.

Le luminaire adopte un design rond, moderne et épuré, avec un diamètre de 24 cm qui reste discret au plafond tout en apportant un vrai coup de frais à la pièce. Pour le prix d’un déjeuner, il permet de moderniser un coin un peu oublié de la maison en plein mois de janvier, sans bouleverser le budget du foyer.

Les atouts du plafonnier LED Philips d’Action : 10 W, LED intégrée, pièces humides

Sous son look simple, ce plafonnier cache un module LED intégré de 10 W qui diffuse une lumière blanche présentée comme agréable, suffisante pour bien voir sans être ébloui. La technologie LED consomme moins d’électricité sur la durée, un argument qui pèse alors que chaque kilowatt-heure compte. Le modèle a aussi été pensé pour s’adapter aux contraintes du quotidien, y compris dans les pièces les plus sollicitées.

Puissance : module LED de 10 watts intégré, sans ampoule à racheter.

Format : plafonnier rond de 24 cm, au design moderne et épuré.

Lumière blanche pensée pour un confort visuel au quotidien.

Étanche aux éclaboussures, il peut trouver sa place en salle de bain ou en cuisine.

Installation facile, annoncée sans travaux lourds ni compétences d'électricien.

Philips Hue Surimu à près de 280€ : ce que change le plafonnier Philips à 9,95€

Chez le même fabricant, certains plafonniers jouent dans une toute autre catégorie. Le modèle connecté Philips Hue Surimu, rectangulaire de 120 x 30 cm et épais de 4,8 cm, se trouve par exemple à 279€ en promotion au lieu de 329,99€. Il offre un flux lumineux de 4 150 lumens, un éclairage LED à faible consommation, 16 millions de couleurs possibles et un contrôle par application ou à la voix avec des scénarios lumineux configurables.

Face à ce type de plafonnier haut de gamme, le modèle vendu 9,95€ chez Action reste volontairement simple : lumière blanche, design sobre, consommation maîtrisée, sans fonction connectée. Il sert surtout de porte d’entrée dans l’univers Philips pour équiper couloirs, chambres secondaires, cuisines ou salles de bain à petit prix. Comme souvent avec les arrivages de l’enseigne, les stocks sont limités, soumis à la règle du "premier arrivé, premier servi" et cette offre flash sur une marque aussi connue peut disparaître très vite des rayons.