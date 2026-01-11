Action casse les prix avec cette caisse XXL à 8,47 € : le bon plan rangement à saisir avant qu’il disparaisse

Janvier commence à peine que la maison porte encore les traces des fêtes : guirlandes en attente de cartons, jouets reçus à Noël qui traînent, nouveaux cadeaux sans place. Beaucoup aimeraient profiter de ce moment pour trier et repartir sur de bonnes bases, mais le prix des meubles de rangement et des malles XXL freine souvent les envies.

Dans ce contexte, l’enseigne Action tire son épingle du jeu avec une caisse de rangement XXL signée Iris : 75 litres de capacité pour seulement 8,47 €, soit moins de 8,50 €. Un vrai bon plan pour remplacer d’un coup les cartons fatigués du garage ou du grenier, sans toucher au budget vacances.

Une caisse de rangement XXL Action qui simplifie le début d’année

Cette caisse de rangement 75 L Action mesure 78 x 39,5 x 35 cm. Sa longueur proche de 80 cm accepte équipements de sport, boîtes de jeux longues ou piles de magazines qui ne rentrent pas dans les bacs classiques. Un seul bac remplace plusieurs petites boîtes et limite enfin ce qui traîne dans le salon, la chambre ou l’entrée.

Dans les magasins de bricolage, un contenant de ce volume dépasse souvent 15 à 20 euros. Chez Action, le prix reste à 8,47 € par caisse, assez bas pour envisager un petit stock. Deux ou trois bacs suffisent déjà à créer un mur de rangement pour le garage, le cellier ou le grenier.

75 L, plastique recyclé et mini prix : le détail de la caisse Iris

Fabriquée en plastique noir robuste, recyclé et recyclable, la caisse Iris vise clairement un usage durable. Contrairement aux cartons qui se déforment à la moindre humidité ou au moindre déménagement, ce bac ferme correctement et protège son contenu de la poussière et de l’eau. Sa couleur opaque évite aussi que la lumière abîme textiles et décorations, tout en masquant visuellement le fouillis rangé à l’intérieur.

Autre atout, ces bacs sont empilables. En les plaçant les uns sur les autres, on obtient une colonne stable qui libère de précieux mètres carrés au sol. Alignées contre un mur de garage ou dans un couloir de cave, plusieurs caisses de 75 litres transforment un espace encombré en zone de stockage lisible, avec des catégories d’objets bien séparées selon chaque contenant.

Comment utiliser cette caisse Action pour organiser toute la maison

Dans la chambre des enfants, une caisse servira aux jeux de construction, une autre aux peluches XXL qui envahissaient le salon. Dans le dressing, ce volume de 75 L accueille couettes d’été, housses de couette et vêtements de saison que l’on ne porte que quelques mois par an. Les décorations de Noël se rangent proprement en attendant l’hiver prochain, sans risque d’être écrasées.

Garage, grenier, cave ou atelier profitent aussi de cette caisse de rangement XXL Action qui regroupe outils, rallonges, matériel de jardinage ou pots de peinture à l’abri de la poussière. En ce début janvier 2026, l’enseigne a mis la référence en avant pendant une semaine dans le rayon organisation et les arrivages partent vite. Mieux vaut donc ne pas trop attendre avant de passer en magasin si vous comptez l’adopter.