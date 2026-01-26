Action : ce meuble ultra fin aspect bois clair à moins de 20 € va sauver votre entrée (mais pas pour longtemps)

Les fêtes viennent à peine de se terminer et, déjà, l’envie de remettre de l’ordre dans la maison se fait sentir. L’entrée, souvent envahie de bottes mouillées et de baskets, devient vite un casse-tête : comment tout ranger sans sacrifier la déco ni grignoter le peu de place disponible ? On cherche le meuble malin qui glisse partout sans alourdir la pièce.

C’est exactement la promesse du nouveau meuble à chaussures bois clair Action, repéré en ce mois de janvier 2026. Un rangement ultra fin, esprit scandinave, vendu à seulement 19,95 €, qui vise clairement les couloirs étroits et les studios où chaque centimètre compte. Et sa petite taille cache plus d’un atout.

Un meuble à chaussures Action ultra fin qui libère le sol de l’entrée

Première surprise : ses dimensions. Avec ses 55 x 15 x 80 cm, ce meuble affiche une profondeur de seulement 15 cm, ce qui lui permet de se faufiler derrière une porte, le long d’un mur de couloir ou dans un hall minuscule. Il s’agit d’un meuble à chaussures à deux compartiments à clapets, pensé pour ranger les paires du quotidien tout en gardant le sol dégagé et facile à nettoyer.

Côté style, le meuble adopte un aspect bois clair dans une jolie teinte beige. Ce coloris s’inscrit dans la tendance scandinave et Japandi, avec une allure épurée qui apporte douceur et lumière. Dans une entrée souvent sombre, ce fini bois clair réchauffe l’ambiance sans l’encombrer visuellement, un détail qui change vraiment la perception de l’espace.

Un rangement bois clair à 19,95 € chez Action, le bon plan déco de janvier

Son autre argument choc, c’est son prix : 19,95 €, soit moins de 20 € pour un meuble neuf, fonctionnel et décoratif. Sur le marché de l’ameublement, trouver un meuble à chaussures complet à ce tarif reste rare, surtout après les dépenses de fin d’année. Ce modèle coche la case "petit budget" tout en restant cohérent avec les tendances actuelles.

Le design reste volontairement simple, avec des lignes droites et une façade uniforme qui s’accorde aussi bien à un intérieur moderne qu’à un décor plus classique. Référencé sous le numéro 3217565 chez Action, il se positionne comme un compromis entre rangement pour petits espaces et pièce déco. Comme souvent avec les arrivages de l’enseigne, les stocks sont limités et peuvent varier selon les magasins.

Du couloir à la chambre, un caméléon qui joue aussi la console déco

Dans une entrée, ce meuble structure immédiatement l’espace : les chaussures disparaissent dans les clapets et la partie supérieure, située à 80 cm de hauteur, sert de petite console. On peut y déposer un vide-poches, une plante ou une lampe, et ajouter un miroir au-dessus pour agrandir visuellement le couloir. Le résultat : un coin entrée propre, pratique et accueillant.

Dans une petite chambre ou un dressing, le même meuble devient un allié pour ranger baskets et chaussures de tous les jours sans monopoliser le bas de l’armoire. Il trouve aussi sa place dans un studio étudiant ou une location meublée, où il crée un coin entrée "propre" en seulement 55 cm de large, quitte à détourner ses compartiments pour y glisser sacs ou accessoires légers.