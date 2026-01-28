Action : ce vase en céramique à moins de 3 € est déjà le nouveau chouchou déco… et disparaît des rayons

Une fois les guirlandes rangées et le sapin sorti du salon, beaucoup se retrouvent avec une pièce un peu nue, presque froide. La lumière encore timide de l’hiver n’aide pas, et l’on cherche souvent un petit objet déco capable de réchauffer l’ambiance sans faire exploser le budget déjà entamé par les fêtes.

C’est exactement dans ce contexte que le Vase Anna repéré chez Action s’est imposé comme la nouvelle obsession déco des réseaux. Un vase en vraie céramique texturée, au look de pièce de créateur, vendu moins de 3 € et déjà difficile à trouver dans certains magasins… Intrigant, non ?

Vase Anna Action : la petite pièce sculpturale qui change tout

Visuellement, le vase Anna casse complètement l’image du bibelot bon marché. Sa surface en relief adopte un motif tourbillon, ou swirl, qui accroche la lumière et donne un vrai effet artisanal. Sur une console en bois, une étagère ou une table basse, il ressemble à ces vases vendus 30 ou 40 euros dans les enseignes scandinaves.

Ses lignes courbes et son col rond évoquent les formes organiques très présentes dans la déco slow life. Même vide, il fonctionne comme une petite sculpture moderne qui habille un coin de salon, une table de chevet ou un rebord de fenêtre. Le résultat reste minimaliste mais chaleureux, parfait quand on veut une touche chic sans surcharge.

Couleurs, taille, bouquets : pourquoi il va avec presque tout

Côté pratique, le vase Anna affiche des dimensions bien pensées de Ø 10 x 20 cm. Suffisamment haut pour un joli bouquet, assez compact pour trouver sa place sur un bout de canapé ou un bureau. Sa céramique lui donne du poids et donc de la stabilité, bien plus qu’un vase en verre fin. Le col rond maintient parfaitement les tulipes de saison, mais aussi quelques tiges d’eucalyptus, un petit bouquet champêtre ou des fleurs séchées sans entretien.

Le modèle existe en trois coloris faciles à caser dans un intérieur.

Beige pour une ambiance nature, avec bois clair, lin et fleurs séchées.

pour une ambiance nature, avec bois clair, lin et fleurs séchées. Blanc pour apporter de la lumière et faire ressortir des bouquets très colorés.

pour apporter de la lumière et faire ressortir des bouquets très colorés. Vert pour une touche végétale douce, idéale en déco dopamine decor sans en faire trop.

Un prix à 2,99 € et des stocks qui fondent : le combo qui affole les rayons

Le détail qui fait toute la différence reste son prix de 2,99 €. Pour moins de 3 €, on s’offre un vase au rendu haut de gamme, quand des modèles similaires coûtent dix fois plus cher ailleurs. Ce tarif rend l’accumulation très tentante : beaucoup composent un trio avec les trois couleurs pour créer une scène façon galerie sur un buffet ou une étagère, chacun accueillant un bouquet différent.

Comme souvent avec les collections saisonnières de l’enseigne, les arrivages sont limités. Le buzz autour du vase Anna sur Instagram et TikTok vide les rayons à grande vitesse. En magasin, on le repère vite à sa taille moyenne, à sa texture en relief en spirale et à ses trois teintes sobres alignées dans le rayon déco. Quand on tombe dessus au détour d’une allée, il a tout du petit achat coup de cœur qui donnera enfin du relief au salon un peu triste d’après-fêtes.