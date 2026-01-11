Action : ces tables d’appoint en bois à moins de 20 € avec ce détail caché affolent en ce moment les fans de déco

Nouveau canapé, nouveau tapis ? Pas forcément. Beaucoup de fans de déco racontent être "tombées des nues" en découvrant, entre deux rayons bougies et vaisselle chez Action, un petit meuble qui change complètement le salon. En plein hiver, quand la maison redevient refuge et que le budget reste serré après les fêtes, ce genre de trouvaille fait mouche. Surtout quand elle promet de désencombrer visuellement la pièce sans pousser les murs.

Au cœur de cet engouement : un duo de tables d’appoint Action 19,95 €, en bois MDF certifié FSC®, au look scandinave très propre. Noires ou brunes, elles se glissent partout, du salon à la chambre, et cachent un rangement secret qui fait craquer les amateurs de maisons bien rangées. Le détail qui fait toute la différence se découvre en appuyant simplement sur la porte.

Le bon plan déco Action qui fait parler

L’enseigne néerlandaise s’est imposée sur le segment du petit mobilier à prix serré, au cœur de la fast-déco, et ce lot en est un exemple frappant. Proposé à 19,95 € le set de deux tables, il arrive alors que le nombre d’éléments d’ameublement mis sur le marché en France a grimpé de 88 % entre 2017 et 2022. Les meubles d’appoint, eux, ont vu leurs ventes bondir de 57 % entre 2019 et 2021, pour un marché de l’ameublement qui a dépassé 14 milliards d’euros en 2021, selon Zero Waste France.

Dans ce contexte, ces deux colonnes rectangulaires en bois MDF jouent la carte d’un design simple et chaleureux. La plus grande mesure 28 x 28 x 53 cm, la plus petite 22 x 22 x 45 cm, ce qui permet de les décaler pour jouer sur les hauteurs ou de les aligner en bout de canapé. Leur charge maximale de 10 kg suffit pour une lampe, quelques livres et un vase sans stress.

Des tables d’appoint compactes avec rangement secret

Leur premier atout tient dans la matière : un bois certifié FSC®, issu de forêts gérées de manière responsable, pour limiter un peu la mauvaise conscience écolo. Le second coup de génie se cache derrière la façade lisse, sans poignée visible. Chaque table dispose d’une porte à système open-push : une simple pression, et un compartiment fermé apparaît pour les télécommandes, câbles, chargeurs ou carnets qui traînent.

Résultat : le salon paraît tout de suite plus calme, le fameux "bruit visuel" des objets du quotidien disparaît derrière la porte. Ce duo se prête à plusieurs scénarios très concrets chez soi.

En bout de canapé, avec lampe au-dessus et télécommandes rangées à l’intérieur.

En tables de chevet assorties, pour livres, médicaments et chargeurs.

En petit meuble d’entrée, vide-poche au-dessus et papiers dissimulés.

En support de plantes ou de lampe d’ambiance dans un angle inutilisé.

Quand la maison refuge nourrit les envies de déco

"Depuis les confinements liés au Covid, la maison a été surinvestie par ses habitant·es : lieu d’enfermement subi, mais aussi espace refuge, elle a été transformée et personnalisée de façon encore plus forte qu’auparavant", explique Pauline Debrabandere, coordinatrice de campagnes de Zero Waste France, citée par Zero Waste France.