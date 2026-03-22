Action : cet accessoire de bricolage à moins de 5 € évite la coulure que tout le monde redoute en refaisant ses joints

Entre joints qui bavent et silicone partout sur les doigts, beaucoup fuient les petits travaux à la maison. À moins de 5 € chez Action, le pistolet pour mastic anti-gouttes Werckmann promet de changer la donne… mais tient-il vraiment ses promesses ?

Refaire les joints autour d’une baignoire ou d’un évier finit souvent en doigts collants, coulures de silicone et heures de grattage pour rattraper les dégâts. Beaucoup repoussent ce petit chantier, faute de bon matériel et de geste sûr, alors que l’humidité gagne du terrain dans la salle de bains comme dans la cuisine.

Dans les rayons bricolage d’Action, un accessoire orange à moins de 5 € intrigue justement ceux qui en ont assez des joints ratés. Il s’agit du pistolet pour mastic anti-gouttes Werckmann, pensé pour déposer un cordon régulier sans coulure ni gaspillage de produit. Reste à savoir s’il peut vraiment transformer ces finitions redoutées en formalité.

Pistolet pour mastic anti-gouttes Werckmann : le bon plan chez Action

Ce pistolet manuel, référence 3210189, mesure environ 39 x 19 x 7 cm et se repère vite avec sa couleur orange vive. Vendu autour de 4,99 € chez Action, avec des passages ponctuels à 3,99 € en promo, il se place au prix d’un modèle basique alors qu’il offre une fonction anti-gouttes réservée d’ordinaire à des outils bien plus chers.

Il accepte les cartouches de mastic silicone ou acrylique pour les joints de salle de bains, de cuisine ou les petites réparations sur la voiture et les menuiseries. On peut l’associer à un silicone sanitaire de qualité, voire aux cartouches Pattex ou TCX proposées en magasin, et glisser dans le panier ruban de masquage et chiffon pour un kit complet.

Anti-gouttes et doigt savonné : la combinaison zéro coulure

Sur un pistolet classique, le mastic continue souvent à couler quelques secondes après qu’on a relâché la poignée, d’où ces pâtés disgracieux au bout de l’embout. Le modèle Werckmann propose un mode normal pour avancer sur les longueurs et un mode anti-gouttes qui relâche la pression interne et stoppe quasiment aussitôt le flux de produit.

Pour obtenir un joint digne d’un pro, l’outil ne suffit pourtant pas. Une astuce toute simple consiste à lisser aussitôt le cordon déposé en trempant son doigt dans un mélange d’eau tiède et de liquide vaisselle, puis en passant d’un geste continu le long du joint. Le silicone reste souple, ne colle pas aux doigts et les bords sortent parfaitement nets.

Préparation, séchage, usages : mettre toutes les chances de son côté

La préparation reste décisive pour que ce pistolet donne le meilleur. Il faut d’abord retirer l’ancien joint avec un cutter ou une spatule, nettoyer la zone à l’alcool ménager, sécher soigneusement puis poser un ruban de masquage de chaque côté. On choisit un silicone sanitaire antifongique, blanc ou transparent, et on travaille à température ambiante.

Après application, on enlève aussitôt le ruban pour éviter les accrocs et on laisse sécher le joint au moins 24 heures sans y toucher. Pour des petits travaux ponctuels dans la salle de bains ou la cuisine, ce pistolet à moins de 5 € et cette méthode au doigt savonné offrent une solution accessible, sans matériel professionnel ni budget travaux démesuré.