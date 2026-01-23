Action : cet accessoire de bricolage à moins de 5 € se fixe sur votre perceuse et va tout changer

Dans le rayon bricolage d’Action, un petit accessoire orange et noir file des étagères à toute vitesse en ce début 2026. Discret, pas cher, il promet de transformer une simple perceuse en véritable aide de maintien pour travailler plus vite et avec moins de stress.

Son nom ? La tête de serrage Werckmann Action, affichée à seulement 4,99 € Tête de serrage Werckmann Action : le bon plan outil à moins de 5 € Vendue 4,99 € dans les magasins Action en France, soit environ 5,40 € avec les arrondis mentaux du quotidien, cette tête de serrage de 41 cm s’inscrit dans la gamme d’outillage Werckmann. Elle affiche une force de serrage annoncée de 120 kg et une ouverture de 150 mm, suffisante pour maintenir la majorité des planches, tasseaux ou petites pièces que l’on manipule à la maison. Son autre argument fort tient à sa compatibilité : la tête se fixe sur la grande majorité des perceuses standard, filaires ou sans fil, par simple clipsage ou serrage. Pas besoin de réglages compliqués, elle se met en place en quelques secondes. Une fois montée, la perceuse devient une sorte de mini-étau mobile, idéale quand on bricole seul. Comment utiliser la tête de serrage pour perceuse Action, pas à pas Avant tout, il faut vérifier que la perceuse dispose d’un mandrin adapté et en bon état, puis installer la tête de serrage en la bloquant fermement, sans jeu. Elle sert autant pour le serrage que pour l’écartement : on peut donc presser deux pièces l’une contre l’autre ou, au contraire, les pousser délicatement. Bois, métal léger ou plastique se laissent facilement maintenir le temps du travail. Au quotidien, cette tête de serrage devient une troisième main pour toutes les petites tâches de bricolage domestique : Maintenir une planche pendant le sciage ou le ponçage.

Stabiliser une pièce avant perçage pour éviter les dérapages.

Garder deux planches serrées le temps que la colle prenne.

Bloquer un montant de meuble lors d’une petite réparation. Pour quels bricoleurs cette tête de serrage Werckmann d’Action est vraiment pensée ? Cette tête de serrage vise d’abord le bricolage domestique : installation d’étagères, recoupe de planches, ajustement de tasseaux, petites réparations de menuiserie. Elle parle aux débutants qui montent une caisse à outils à petit prix, mais aussi aux bricoleurs réguliers qui veulent gagner en confort et en sécurité sans investir dans un étau massif ou plusieurs serre-joints. Elle reste en revanche un accessoire d’appoint pour des travaux réguliers, non intensifs. Pour de très grosses sections, des matériaux très durs ou un usage professionnel quotidien, un véritable étau d’atelier et de l’outillage spécialisé gardent toute leur place. Mais pour ceux qui veulent un accessoire malin, compact et compatible avec la plupart des perceuses, la tête de serrage Werckmann Action a de solides arguments pour s’inviter durablement dans la caisse à outils.