Action : cet accessoire façon créateur à moins de 5 € que tout le monde prend pour du luxe disparaît des rayons

Ces lunettes noires oversize attirent les regards comme un modèle de créateur, du café en terrasse au bureau. Leur secret, bien plus abordable qu’on l’imagine, tient à quelques choix malins.

Autour d’une terrasse ou au bureau, certaines montures attirent tout de suite les regards : silhouette oversize, verres fumés, allure de star qui traverse la ville sans un mot. On s’attend presque à découvrir le nom d’une grande maison inscrite sur les branches. Le prix, lui, semble forcément à la hauteur de ce look très couture.

En réalité, ces lunettes viennent tout simplement de chez Action et coûtent moins de 5 €. Ce modèle de lunettes de soleil Action, vendu 2,99 €, reprend les codes des célèbres Dior Signature qui s’affichent d’ordinaire autour de 400 ou 500 €. La vraie différence se joue ailleurs.

Lunettes de soleil Action façon Dior : un design oversize bluffant

Ce qui frappe en premier, c’est la monture rectangulaire très large, aux angles légèrement adoucis. Elle forme une sorte de bouclier chic qui structure le visage et donne immédiatement une allure de silhouette de magazine. Les verres fumés, ni trop clairs ni trop opaques, apportent ce petit côté mystérieux qui camoufle les nuits courtes et crée l’effet paparazzo.

Les branches épaisses complètent l’illusion. Des finitions dorées partent de la charnière et se prolongent le long des branches, reprenant les codes visuels associés au luxe. Vu de l’extérieur, difficile de croire que ces lunettes ne sortent pas d’une boutique de créateur. Surtout quand on sait qu’elles sont passées en caisse à 2,99 €, soit le prix d’un café.

Les porter comme une pièce de créateur sans rien dévoiler

Pour que personne ne soupçonne leur provenance, tout se joue dans la tenue. Un style sobre et soigné fonctionne à merveille : trench-coat beige bien coupé, chemise blanche impeccable, jean brut droit, ballerines ou mocassins. Avec ce genre de look “Old Money”, les lunettes deviennent la touche moderne qui relève l’ensemble, sans que l’on pense une seconde au discount.

L’allure générale compte aussi. Une coiffure nette, chignon tiré ou brushing lumineux, renforce l’effet femme fatale. Un rouge à lèvres éclatant ou un teint bien travaillé s’accorde parfaitement avec les verres fumés. Quand les cheveux sont négligés ou le maquillage bâclé, la monture paraît tout de suite moins luxe. Le vrai secret reste ce plaisir de faire du smart shopping : impressionner sans exploser son budget.

Protection, qualité et succès viral : ce qu’il faut vérifier

Avant de succomber, un réflexe important : contrôler la protection. Sur ces lunettes, le marquage CE et la mention UV400 de catégorie 3 indiquent une filtration adaptée à une forte luminosité, typique des beaux jours. Il vaut mieux vérifier chaque étiquette en rayon, car la santé des yeux ne se négocie pas, même quand le style est au rendez-vous.

Le matériau est un plastique injecté, très léger et confortable, mais moins solide que l’acétate travaillé à la main. Les risques de rayures ou de casse existent davantage, ce qui en fait des alliées idéales pour une saison, la plage ou les festivals. Sur les réseaux, en particulier TikTok, ce “dupe” cartonne tellement que les stocks s’envolent vite : à moins de 5 €, l’achat coup de cœur ne reste jamais longtemps en rayon.