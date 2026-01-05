Action : cet outil anti-gouttes à 4,99 € transforme vos joints et pourrait disparaître des rayons

En ce début d'année 2026, beaucoup regardent leurs joints de baignoire noircis ou leur plan de travail mal fini en se disant qu'il faudrait "s'y mettre". Entre le froid de janvier et un budget plombé par les fêtes, refaire ses joints d'étanchéité semble pourtant réservé aux pros. Et si un simple pistolet à mastic anti-gouttes Werckmann, vendu chez Action, changeait la donne sans vider le porte-monnaie ?

Connue pour ses arrivages surprises, l'enseigne néerlandaise s'est imposée comme repaire des bricoleurs à petit budget. Dans son rayon bricolage, un outil orange vif attire les regards : un pistolet pour mastic doté d'un mode anti-gouttes, affiché à moins de 5 €. De quoi parler à tous ceux qui ont déjà ruiné un carrelage à cause d'un joint qui coule trop longtemps.

Chez Action, le pistolet à mastic Werckmann affiche un prix choc

Le pistolet pour mastic anti-gouttes Werckmann, référence 3210189, se trouve au rayon bricolage. Ses dimensions de 39 x 19 x 7 cm et sa couleur orange le rendent facile à repérer en magasin. Son prix frappe : 4,99 € la pièce, bien moins que nombre de modèles de base vendus en grande surface de bricolage, où un simple pistolet peut dépasser les 9 €.

Un pistolet à cartouche Diall sans système anti-gouttes se vend par exemple 9,49 € chez Castorama, tandis qu'un modèle GEB avec stop-gouttes tourne autour de 7,50 €. Le Werckmann reste nettement en dessous, tout en acceptant les cartouches de mastic silicone ou acrylique pour joints de salle de bain, de cuisine ou autour des menuiseries.

Mode anti-gouttes : pourquoi ce pistolet Werckmann change les joints

La vraie différence vient de son double mécanisme. Un premier mode sert aux applications classiques ; le second, anti-gouttes, coupe la pression dès que l'on relâche la poignée, stoppant aussitôt l'écoulement du mastic. Action met en avant un "mode normal et mode anti-gouttes" et une "application précise et sans effort du mastic", des promesses rares sur un outil à moins de 5 €, précise l'enseigne.

Des internautes racontent : "En finalité c'est celui de chez Action qui fonctionne le mieux ! Près d'un an d'utilisation régulières sans problèmes alors que l'autre n'a pas tenu 2 mois…", cité par Arctom ; "Celui de chez action c'est le même problème…" ; ou encore : "Il coule tout seul, c'est plus un robinet à colle qu'un pistolet. Est-ce normal ?". Ces avis portent sur un pistolet à colle bon marché et montrent l'importance, pour un pistolet à mastic, d'un système anti-gouttes fiable.

Un bon plan bricolage à 4,99 € chez Action, pour qui et jusqu'à quand ?

Ce pistolet vise le grand public qui veut reprendre la main sur ses petits travaux. Son ergonomie limite la fatigue et aide à tirer plusieurs mètres de joints sans trop d'effort. Il s'adresse surtout aux locataires qui refont un joint avant un état des lieux, aux jeunes propriétaires en pleine rénovation et aux bricoleurs occasionnels qui veulent un rendu propre sans acheter du matériel pro. Les contenus consacrés à ce modèle soulignent enfin des stocks limités, en particulier en ce début d'année 2026 où le bon plan circule beaucoup.