Action : cette chaise de jardin éco-responsable à moins de 20 € fait trembler les grandes marques

À l’approche des beaux jours, Action lance une chaise de jardin éco-responsable au look quiet luxury sous la barre des 20 €. Design, confort et engagement vert s’y rencontrent, avec quelques surprises à la clé.

Quand les journées rallongent et que le balcon prend enfin la lumière, l’envie de tout réaménager revient en force. On rêve de siestes au soleil, de dîners dehors, puis on se heurte aux prix élevés du mobilier extérieur, surtout quand on cherche du beau, du confortable et du durable à la fois. Beaucoup renoncent ou repoussent le projet.

Cette année, l’enseigne Action mise sur une nouveauté qui bouscule les codes de l’entrée de gamme. Sa nouvelle chaise de jardin affiche un design épuré, des lignes contemporaines et une composition recyclée, pour un prix inférieur à 20 euros. De quoi éveiller la curiosité : ce modèle peut-il vraiment rivaliser avec les collections des grandes marques ?

Une chaise de jardin Action qui colle aux envies outdoor de 2025

Concrètement, cette chaise de jardin en polypropylène mesure environ 55 x 58 x 80 cm. Elle existe en noir ou en beige, avec une finition mate qui rappelle certains modèles de designer. Prévue pour l’extérieur, elle résiste aux intempéries et supporte jusqu’à 110 kg. Son prix indicatif est de 19,95 € l’unité en magasin. Son assise ajourée laisse l’eau de pluie s’écouler, pratique quand une averse surprise vient gâcher le week-end.

Son allure minimaliste s’inscrit dans la grande tendance du quiet luxury et des lignes scandinaves vues partout cette année. Teintes neutres, silhouette enveloppante, absence de détails superflus : la chaise devient un véritable élément déco, pas seulement un siège d’appoint. Autour d’une table en bois brut ou sur un petit balcon urbain, elle crée instantanément une ambiance contemporaine et apaisante.

Une chaise de jardin Action éco responsable grâce au plastique recyclé

Côté environnement, ce modèle intègre au moins 50 % de plastique recyclé, contrôlé par la certification GRS. Ce label international, pour Global Recycled Standard, trace la part de matière issue du recyclage et impose aussi des critères sociaux et environnementaux tout au long de la chaîne de production. La chaise illustre l’objectif d’Action d’augmenter fortement la part de plastique recyclé dans ses articles non alimentaires.

Pour un usage extérieur, le polypropylène recyclé présente un avantage simple : il ne craint ni l’humidité ni les variations de température, et se nettoie avec une éponge et un peu de savon. L’enjeu reste de consommer avec mesure. Mieux vaut choisir le bon nombre de chaises adaptées à son balcon ou à son jardin plutôt que multiplier les assises rarement utilisées.

Bien intégrer la chaise de jardin Action dans son balcon ou son jardin

Sur un balcon urbain, deux chaises noires associées à une petite table ronde et quelques plantes suffisent à créer un coin café intimiste. Sur une terrasse familiale, la version beige se marie bien avec une table en bois clair, des coussins en lin et un grand tapis d’extérieur. L’assise ajourée évite de devoir tout éponger après l’averse.

Livrée en kit, la chaise se monte rapidement, ce qui facilite l’achat de plusieurs exemplaires pour un grand repas ou une fête. Un simple rinçage à l’eau claire, un peu de savon doux et un stockage à l’abri en hiver prolongent sa durée de vie. Quand vient le moment de renouveler son salon, le don ou la revente permettent de lui offrir une nouvelle vie ailleurs.