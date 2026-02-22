Action : cette déco de table en porcelaine à 1,99 € vaut 10 fois plus ailleurs, les stocks fondent déjà

À 1,99 € chez Action, ces bougeoirs en porcelaine au look scandinave affolent les fans de déco. Pourquoi rivalisent‑ils avec des modèles vendus 10 fois plus chers ?

On connaît bien cette scène : un tour dans une jolie boutique de décoration, un coup de cœur pour un bougeoir épuré… puis l’étiquette qui refroidit tout. À force, on finit par croire que pour une table digne d’un magazine, il faut forcément exploser le budget.

C’est là que Action change la donne avec un bon plan qui affole les adeptes de décoration minimaliste. L’enseigne propose des bougeoirs en porcelaine à seulement 1,99 €, au look très haut de gamme, alors que des modèles comparables se vendent entre 20 et 30 € ailleurs. De quoi éveiller la curiosité.

Bougeoirs en porcelaine Action : un design de créateur pour presque rien

Il s’agit d’un chandelier de table tout simple, rond, bas, sans poignée, pensé pour accueillir une bougie dîner classique. La silhouette est compacte et stable, avec une finition mate très douce au toucher qui rappelle la céramique artisanale scandinave. On est en plein dans le minimalisme organique, ce style qui joue les formes douces et les matières nobles.

Le matériau fait toute la différence : on parle ici de véritable porcelaine, loin du plastique léger. Visuellement, la lumière glisse sur la surface et donne au bougeoir une présence discrète mais chic. Beige, brun ou vert, chaque coloris s’intègre facilement dans un salon urbain épuré comme dans une maison de campagne aux poutres apparentes, sans jamais jurer.

Moins de 2 € chez Action pour un rendu à 20 ou 30 €

À 1,99 €, ce bougeoir coûte environ dix fois moins cher que les pièces similaires vendues dans les concept stores et enseignes déco tendance, où l’on trouve ce type d’objet entre 20 et 30 € l’unité. On reste pourtant sur une allure « galerie d’art » : forme épurée, matière qualitative, teintes naturelles, tout y est.

Ce tarif mini change la façon de décorer. Plutôt qu’un seul exemplaire posé au milieu du meuble télé, on peut jouer l’accumulation, la fameuse règle de trois chère aux décorateurs. Trois bougeoirs alignés ou groupés créent tout de suite un point focal sophistiqué, sans que la note ne grimpe d’un coup.

Idées déco et collection éphémère : comment en profiter à temps

Ces chandeliers se prêtent à mille mises en scène :

Centre de table organique avec un trio beige, brun et vert sur un plateau en bois brut.

Alignement puriste de trois modèles beiges sur une cheminée pour une ambiance monacale chic.

Petit coin lecture avec un bougeoir brun, un plaid et quelques livres pour une lumière douce le soir.

En fin d’hiver et au début du printemps, allumer quelques bougies sur ces supports suffit à réchauffer l’atmosphère du salon. Les collections déco chez Action restant éphémères et très relayées sur les réseaux sociaux, les stocks partent vite. Mieux vaut garder l’œil ouvert au rayon maison si l’on veut profiter de ces bougeoirs en porcelaine avant qu’ils ne disparaissent des étagères.