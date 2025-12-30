Action : cette mini-scie à moins de 20 € rivalise avec les modèles pros, mais un point clé est souvent oublié en magasin

Dans les rayons bricolage d’Action, un petit outil fait beaucoup parler de lui : une mini-scie circulaire FERM annoncée presque aussi précise qu’un modèle pro, pour moins de 20 €. Avec son prix de 19,95 €, elle bouscule les repères des bricoleurs qui pensaient qu’une scie fiable exigeait forcément un budget bien plus élevé.

Dans un contexte où les projets DIY d’intérieur se multiplient à l’approche de l’hiver, cette mini-scie compacte tombe à point. Aménagement de studio, coin buanderie à optimiser ou meuble en kit à ajuster, elle promet des coupes nettes sans envahir l’atelier. Reste à savoir jusqu’où elle tient réellement la comparaison avec l’outillage pro.

Mini-scie circulaire FERM Powerline : un bon plan à 19,95 € chez Action

Vendue 19,95 € chez Action, la FERM Powerline se positionne largement en dessous du tarif habituel des mini-scies circulaires. La marque FERM, d’origine néerlandaise et spécialisée dans l’outillage électrique depuis les années 1960, vise ici le marché du bricolage domestique. L’outil est proposé uniquement en magasins en France, avec des stocks qui peuvent varier fortement selon les points de vente.

Sa fiche technique reste pourtant proche de modèles bien plus chers, avec des caractéristiques pensées pour les petites découpes précises en intérieur :

Puissance : 550 W

Lame de 85 mm de diamètre

de diamètre Profondeur de coupe jusqu’à 26 mm

Cordon d’alimentation de 1,8 m

Réglage de l’angle et de la profondeur

Adaptateur d’extraction de poussière fourni

Des coupes presque pro pour le bricolage intérieur

Sur des coupes droites et des matériaux adaptés, la mini-scie affiche un comportement rassurant. En respectant la limite des 26 mm et un rythme d’avance régulier, la lame de 85 mm donne un trait propre sur lambris, tasseaux, MDF fin, lames de sol flottant ou plinthes. Son format compact aide aussi dans les zones exiguës ou sur un plan de travail encombré.

Les profils concernés vont de l’étudiant qui meuble un studio au jeune parent qui range une buanderie, en passant par le retraité qui reprend un projet. Les bricoleurs confirmés y voient surtout un outil d’appoint. Ajuster une étagère, recouper un plateau trop large ou reprendre un plancher clipsable près d’une huisserie figurent parmi les usages typiques, l’aspiration aidant à garder la ligne de coupe bien visible.

Limites, sécurité et points à vérifier avant d’acheter

La mini-scie circulaire FERM ne remplace pas une scie professionnelle pour le gros œuvre. Sur des pièces trop denses ou trop épaisses, le moteur force, la lame chauffe et la qualité de coupe baisse. Elle se destine plutôt à des tâches ciblées, sur des panneaux compatibles bien maintenus, éventuellement guidés par une règle ou un rail pour conserver une trajectoire précise.

Avant de la glisser dans le chariot, il est utile de vérifier que la profondeur de coupe couvre ses besoins, de contrôler l’état de la lame et la présence de l’adaptateur d’extraction, et d’anticiper la compatibilité avec son aspirateur. Lunettes, gants et protection auditive restent de mise. Les quantités évoluent vite en magasin, surtout en période de fêtes.