Action : cette plante dorée à moins de 4 € paraît luxueuse si vous la mettez ici dans votre salon

Une fois les guirlandes rangées et le sapin sorti du salon, beaucoup ont l’impression étrange que leur intérieur s’est vidé. Le canapé n’a pas bougé, les murs sont les mêmes, pourtant la pièce semble soudain plus froide, presque clinique. On commence à imaginer un nouveau tapis, un mur de couleur, voire un changement complet de mobilier, avec le budget qui va avec.

En réalité, il suffit parfois d’un seul détail bien choisi pour recréer une ambiance cocooning. Un objet qui accroche la lumière, donne un point focal et fait croire à une déco travaillée alors qu’on n’a presque rien changé. C’est exactement l’effet de la plante dorée Action, une petite plante artificielle qui a l’air bien plus chère qu’elle ne l’est. Intrigant, non ?

Pourquoi la plante dorée Action fait illusion comme une pièce de designer

Dans les rayons déco d’Action, cette plante artificielle dorée en pot ne passe pas inaperçue. Haute d’environ 28 cm, elle affiche un feuillage entièrement doré, façon métal brossé, posé dans un pot noir rond très sobre. Le contraste noir et or lui donne une allure sculpturale, plus proche d’un petit objet d’art que d’une fausse plante en plastique classique. Posée seule, elle ressemble à une pièce chinée dans une boutique de musée.

Son prix, lui, reste au niveau hard-discount : 3,98 €. À titre de repère, des plantes artificielles dorées de taille comparable se vendent souvent autour de 6 ou 7 € dans les enseignes de décoration. Cette différence fait toute la magie du produit : visuellement, on pense immédiatement à du laiton ou à un accessoire haut de gamme, alors qu’il s’agit d’un achat très accessible.

Un objet lumineux qui réchauffe la déco du salon sans entretien

Posée dans un salon aux tons beige, blanc ou gris clair, la plante dorée se comporte un peu comme un bijou. Elle capte la moindre parcelle de lumière, le jour près d’une fenêtre, le soir sous une lampe ou à côté d’une bougie. Dans une logique de slow décoration, elle structure le regard sans multiplier les bibelots : un seul geste, et la pièce paraît plus habitée, plus chaleureuse.

Autre avantage qui séduit : elle ne demande aucun soin. Pas d’arrosage, pas de feuilles qui tombent, pas de problème de luminosité en plein hiver. Elle garde son éclat dans un coin sombre, une salle de bain humide ou un couloir sans fenêtre, ce qui en fait une alliée précieuse pour celles et ceux qui n’ont pas la main verte ou qui manquent de temps.

Où placer la plante dorée Action pour qu’elle ait l’air beaucoup plus chère

Bien placée, cette petite plante change vraiment l’atmosphère. Quelques idées simples pour lui donner un look de pièce de designer :

Sur la table basse, posée sur une pile de beaux livres avec une bougie claire à côté.

Dans l’entrée, sur une console en bois ou en métal noir, devant un mur blanc ou beige.

Sur un bureau de télétravail, près de la lampe, pour casser le côté trop sérieux.

Dans la salle de bain, sur une étagère en bois ou effet marbre, pour un esprit spa.

Dans un couloir sombre, en duo avec une vraie petite plante verte pour jouer le contraste.

L’idéal reste de doser le doré : une ou deux touches suffisent, par exemple cette plante et un photophore coordonné. Associée au bois, au lin, au rotin ou à un canapé en velours, elle apporte du caractère à la déco tout en restant très facile à vivre. Le style se joue alors dans le détail, bien plus que dans le prix.