Action crée la surprise : cette lampe rose à moins de 9 € change votre salon d'hiver avant que tout le monde la veuille

Une fois le sapin démonté, beaucoup découvrent un salon soudain vide. La lumière crue du plafonnier écrase les couleurs, les journées courtes n'arrangent rien et l'envie d'un cocon revient vite. Entre budget serré après les fêtes et refus de se lancer dans de gros travaux, la quête d'une petite touche lumineuse devient urgente. C'est là qu'Action remet ça avec un luminaire rose qui intrigue.

En plein hiver, début 2026, la phrase "Je ne supportais plus mon salon triste", écrite par la rédaction de Peaches, revient souvent chez les fans de déco. Dans ce contexte, une lampe champignon rose Action en métal s'impose comme la tendance inattendue : vue dans les rayons, partagée sur les réseaux, elle promet de réchauffer l'ambiance sans faire exploser le budget. De quoi attiser la curiosité.

Lampe champignon rose Action : le petit objet qui change tout

Visuellement, cette lampe de table en métal ne rappelle pas les gadgets jetables. Sa structure totalement métallique, ses lignes douces et son abat‑jour en dôme reprennent le style seventies des fameuses lampes champignon. Avec ses 18 x 35 cm, elle habille un bout de canapé, une console ou un bureau de télétravail sans encombrer l'espace.

La collection se décline en vert, blanc ou noir pour des ambiances plus naturelles ou graphiques. Pourtant, c'est bien le modèle rose qui affole les amateurs : teinte joyeuse, un peu girly, parfaite pour casser un décor trop beige ou gris. Un seul accent coloré suffit, et cette lampe devient un repère visuel rassurant dans la pièce, surtout quand la lumière extérieure se fait rare.

Moins de 9 euros : pourquoi cette lampe en métal fait autant parler

Son premier argument reste son tarif. Affichée à 8,95 € chez Action, cette lampe champignon rose se situe très loin des modèles similaires vendus autour de 30 ou 40 € dans d'autres enseignes. Une marque comme Nüma propose une lampe champignon seventies à 59 € en promotion, pour un prix habituel d'environ 105 €, ce qui souligne l'écart et l'intérêt de la version discount.

Côté pratique, la lampe fonctionne sur secteur, entre 220 et 240 Volts, avec un câble d'environ 150 cm qui permet de la déplacer facilement. Le culot E14 accepte une ampoule jusqu'à 25 Watts, non fournie, ce qui laisse le choix du rendu lumineux. Une ampoule remplaçable rend l'objet plus durable que les petits luminaires à LED intégrée.

Éclairage indirect : comment cette petite rose transforme la pièce

Contrairement à un plafonnier qui écrase tout, cette lampe a été pensée pour un éclairage indirect vers le bas, idéal en lumière d'ambiance. Placée sur une pile de livres, une table de chevet ou une étagère, elle dessine une zone plus intime. En choisissant une ampoule chaude autour de 2700 K, installée dans un coin plutôt sombre et entourée de laine ou de bois brut, on obtient cet effet de "feu de cheminée" si recherché.

Cette version rose en métal s'inscrit dans la lignée des petites lampes désirables de l'enseigne, avec un style affirmé et un prix toujours sous la barre des 10 €. Les collections tournent vite chez Action, alors la question devient simple : dans quelle pièce cette lampe pourrait‑elle, chez vous, changer l'ambiance dès cet hiver ?