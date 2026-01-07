Action frappe fort avec ces tables d’appoint à moins de 20 € que les fans de déco s’arrachent déjà en magasin

Entre les bonnes résolutions et l’envie de tourner la page des fêtes, janvier donne souvent des fourmis dans les doigts côté décoration. Sans toucher au canapé ni au meuble TV, on cherche une pièce forte capable de réveiller le salon pour quelques euros. Dans ce contexte, une nouveauté chez Action attire toutes les attentions. Elle vise clairement les budgets qui n’ont pas encore récupéré des dépenses de fin d’année.

Cette fois, l’enseigne néerlandaise mise sur un duo de tables d’appoint au look scandinave, vendu à moins de 20 €. Deux pièces coordonnées, pensées pour multiplier les usages dans le salon comme dans la chambre, sans dépasser le prix d’un plein de courses. L’offre reste limitée aux arrivages, comme souvent chez Action. De quoi donner envie de regarder de plus près avant que les stocks ne fondent.

Pourquoi les tables d’appoint Action à 19,95 € font parler

Le cœur du buzz tient à un chiffre : 19,95 € pour un lot de deux tables d’appoint, soit moins de 10 € l’unité. La plus grande mesure 28 x 28 x 53 cm, la plus petite 22 x 22 x 45 cm, toutes deux en bois MDF au style nordique très épuré. Proposées en noir ou en brun, elles affichent une porte avec système open-push, un détail que l’on retrouve plutôt sur des modèles vendus bien plus cher.

Chaque table supporte jusqu’à 10 kg, de quoi installer sans stress une lampe, quelques livres ou un vase. Le compartiment de rangement fermé aide à cacher câbles, chargeurs ou télécommandes, un vrai plus dans les petits espaces. Autre argument mis en avant : le bois est certifié FSC®, issu de forêts gérées de manière responsable, ce qui rassure les consommateurs attentifs à l’origine du matériau. Le tout est livré en kit, avec un montage annoncé simple, pour un tarif que peu d’enseignes de déco parviennent à égaler sur ce segment.

Comment adopter ces tables d’appoint Action dans chaque pièce

Ce duo fonctionne particulièrement bien en bout de canapé. Les deux hauteurs créent un dégradé visuel sans encombrer le passage. La table la plus haute accueille lampe, tasse ou box internet, la plus basse garde magazines et manettes à portée de main tout en restant discrète.

Dans une chambre, ces modèles se transforment facilement en tables de chevet compactes. Elles restent idéales pour un studio ou une chambre d’amis. L’entrée ou un angle vide du séjour peuvent aussi y gagner un support pour plantes ou vide-poches, avec le rangement fermé pour tout ce qui traîne.

Fast-déco, impact environnemental : que signifie ce bon plan Action

Ce bon plan arrive dans un contexte de fast-déco en forte hausse, décrit par Zero Waste France. "Depuis les confinements liés au Covid, la maison a été surinvestie par ses habitant·es : lieu d’enfermement subi, mais aussi espace refuge, elle a été transformée et personnalisée de façon encore plus forte qu’auparavant", explique Pauline Debrabandere, coordinatrice de campagnes de Zero Waste France, citée par Zero Waste France. L’Ademe estime à 1,3 million de tonnes les déchets d’ameublement collectés en 2022, soit 18,7 kg par habitant, ce qui interroge sur la durée de vie de chaque meuble acheté.