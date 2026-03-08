Action sort cette parure de lit effet chambre d’hôtel pour le printemps à un prix qui va vous surprendre en rayon

Au rayon literie d’Action, une parure de lit 100 % coton 200x220 attire déjà tous les regards ce printemps. Motif floral, petit prix et effet chambre d’hôtel promettent un renouveau déco immédiat.

Quand les journées s’étirent et que la lumière devient plus douce, beaucoup regardent leur chambre avec l’envie de changement. Sans repeindre ni changer de mobilier, une simple parure de lit peut suffire à tout faire basculer, surtout quand elle fait oublier qu’elle vient d’une enseigne à petits prix.

C’est exactement le cas de la nouvelle parure de lit Action en coton, format 200 x 220 cm, qui fait parler d’elle pour le printemps. Affichée à 21,95 € (soit 4,99 €/m²), elle promet un rendu façon chambre d’hôtel, avec un budget qui reste largement raisonnable pour rafraîchir la déco.

Parure de lit Action : un motif floral doux qui réveille la chambre

Le succès de cette parure tient d’abord à son motif. Les dessins floraux restent discrets, bien placés, avec des lignes fines et des teintes printanières qui donnent tout de suite un air plus soigné au lit. Au point, raconte Astuces de grand-mère, de déclencher la fameuse question flatteuse : « Elle vient d’où, ta housse de couette ? »

Trois coloris participent à ce côté très facile à vivre : un beige apaisant, un vert frais qui rappelle les jeunes feuilles, et un rose tout en délicatesse. Chaque teinte s’accorde avec des basiques déjà présents dans la pièce, pour créer une chambre cocooning mais plus lumineuse, sans tomber dans le total look.

Dimensions généreuses et coton léger : le combo gagnant

Ici, Action vise large. La housse 200 x 220 cm se destine aux lits deux places et couvre bien le matelas, même si l’on bouge beaucoup la nuit. L’ensemble comprend 3 pièces : une housse de couette et deux taies 60 x 60 cm, format standard français, de quoi offrir immédiatement un lit mieux habillé et plus accueillant.

Autre atout, la matière : un 100 % coton léger, agréable au toucher et adapté aux nuits plus douces du printemps. La fermeture à boutons maintient la couette en place, tandis que l’entretien reste simple : repassage possible jusqu’à 150 °C et séchage à basse température, pour garder des couleurs nettes plus longtemps.

Un bon plan déco Action à attraper avant qu’il ne disparaisse

Dans les magasins, ce type de pépite ne reste jamais longtemps. Après la parure en polaire hivernale à 14,95 € repérée par Le Journal de la Maison, cette version coton de mi-saison suit la même logique de « trouvaille » : un design travaillé, une matière confortable et un prix qui donne envie de s’attarder au rayon, juste « pour voir », comme l’écrit le média.

Le bon réflexe consiste à vérifier l’étiquette : taille 200 x 220 cm, présence des deux taies 60 x 60 cm et coloris choisi, avant de filer en caisse. Avec quelques coussins unis, un plaid léger et une lumière plus douce, cette parure de lit Action peut vite devenir la pièce maîtresse d’une chambre de printemps qui a tout d’une suite chic, sans exploser le budget.