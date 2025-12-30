Adieu les rideaux en 2026 : H&M Home impose cette tendance déco en lin qui va tout changer chez vous

Les longs rideaux à plis qui balaient le sol ne font plus vraiment rêver. En 2026, les intérieurs misent sur des fenêtres plus dégagées, plus lumineuses, qui ne réclament pas un week-end entier de lessive dès qu’un tissu grise. Le ton est donné : priorité à la légèreté et à la simplicité bien pensée.

Dans ce contexte, H&M Home avance une idée très claire : adieu les rideaux en 2026, place à des solutions épurées, pratiques et naturelles. Après avoir remis le lin au centre de la salle de bains, l’enseigne applique la même recette aux fenêtres avec un store en lin mélangé qui coche toutes les cases des envies déco actuelles. De quoi intriguer ceux qui n’imaginaient pas se passer de leurs double-rideaux.

Pourquoi les rideaux traditionnels ne font plus le poids

Les rideaux à plis profonds ont longtemps régné sur le salon, mais leur liste de défauts commence à peser lourd. Les tissus épais retiennent la poussière, les lavages restent fréquents et pénibles, et les tringles se montrent parfois capricieuses. Leur volume visuel peut aussi alourdir une pièce et "plomber" l’ambiance quand on cherche un décor plus respirable. En 2026, cette accumulation de petites contraintes pousse beaucoup de foyers vers des solutions plus épurées, fonctionnelles et esthétiques.

Face à eux, les stores à rouler prennent une longueur d’avance. Les articles récents les décrivent avec un look minimaliste, une pose rapide et un entretien simplifié. Ils laissent passer juste ce qu’il faut de lumière, tout en assurant l’intimité, et libèrent de l’espace autour de la fenêtre. Résultat : moins d’encombrement, plus de clarté, et une déco qui semble immédiatement plus moderne.

Le store à rouler en lin H&M Home, nouvelle star des fenêtres

H&M Home mise précisément sur ce format avec un store à rouler en lin H&M Home confectionné dans un tissu composé de 55 % de lin et 45 % de coton. Sa teinte beige clair et sa texture naturelle se glissent sans effort dans un intérieur scandinave, japandi, bohème ou même industriel. Des rubans permettent de l’ajuster en un instant, du plein soleil à une ambiance plus feutrée, tout en préservant l’intimité. Proposé à 29,99 euros, il se veut discret, chic et facile à vivre.

Le modèle mise aussi sur la légèreté visuelle avec un format compact qui allège la fenêtre. Il convient aussi bien à une chambre qu’à une cuisine, un bureau ou un salon, pour ceux qui souhaitent moderniser leur décoration sans "surjouer" l’effet déco. L’ensemble s’inscrit dans un esprit slow déco : matières naturelles, lignes simples et produit pensé pour durer.

La vague lin H&M Home ne s’arrête pas aux fenêtres

Avant ce store, H&M Home avait déjà fait parler de lui avec un rideau de douche en lin beige clair, au tombé souple et au grain légèrement chiné. La doublure déperlante permet de profiter de la texture du lin tout en restant protégé des éclaboussures, et la matière respirante évite la sensation étouffante du PVC. Associé à des éléments sobres, ce rideau transforme la salle de bains en cocon apaisant, loin des imprimés criards et des plastiques froids, pour 34,99 euros.

Cette réussite s’inscrit dans une tendance plus large : repenser l’habillage des ouvertures avec des solutions plus légères et naturelles. Aux côtés des stores en lin mélangé, on voit aussi émerger d’autres options pour remplacer les rideaux épais :

des panneaux japonais au look zen et contemporain,

des stores en bois ou en bambou pour une note nature chaleureuse,

des voilages graphiques ultra-légers qui laissent filer la lumière.

Dans tous les cas, l’objectif reste le même : simplifier l’entretien, maximiser la luminosité naturelle et réduire l’encombrement visuel, en phase avec les intérieurs d’aujourd’hui.