Alimentation végétale : cette version discrète, loin d’Instagram, que les centenaires pratiquent sans en parler

Entre quête de cohérence et fatigue des codes bien-être, une génération adopte l’alimentation végétale loin d’Instagram. Que révèle ce choix discret, de nos cuisines à Okinawa ?

Quand on évoque l’alimentation végétale, on pense souvent smoothies verts, bols ultra colorés et comptes Instagram façonnés par la « culture du bien-être ». Beaucoup de personnes qui aimeraient manger plus de végétaux ne se reconnaissent pas dans ces codes très visibles. Pourtant, une autre voie existe, beaucoup plus discrète.

Elle ne commence pas par un programme detox ou un défi photo, mais par un petit bug intérieur : soudain, ce que l’on met dans son assiette cesse d’être automatique et devient un choix, parfois inconfortable. Ce basculement silencieux change durablement la relation à l’alimentation à base de plantes.

Quand l’alimentation végétale naît d’un déclic

Dans beaucoup de récits, tout part d’un instant presque banal : un documentaire, le regard d’un animal, un rapport sur le climat ou une alerte de santé. L’auteur américain de VegOutMag parle d’un « glitch » mental, ce moment où l’on comprend que chaque repas aurait pu être différent. Après cela, manger exactement comme avant devient difficile.

Ce déclic n’a rien d’un grand geste militant. Un jour, on mange ce que l’on a toujours mangé ; le lendemain, on n’y arrive plus, sans proclamation, parce que quelque chose a changé à l’intérieur. Après huit ans de ce mode de vie, l’auteur constate que celles et ceux qui tiennent sont souvent ceux qui en parlent le moins.

Vivre végétal loin d’Instagram et des discours

Concrètement, cette version de l’alimentation végétale ressemble à une vie ordinaire. L’auteur décrit un couple où l’un commande chaque vendredi une pizza au pepperoni, l’autre prépare une pizza maison avec fromage de cajou. Le réfrigérateur a deux étagères séparées, mais le canapé et la soirée télé sont partagés.

Cette cohérence peut bousculer les proches. L’auteur évoque une période très militante, faite de documentaires sur l’élevage lancés au milieu des repas, jusqu’à un Thanksgiving où sa grand-mère a fondu en larmes parce qu’il refusait son plat. Six mois après qu’il a cessé de prêcher, un ami proche est devenu végétarien, simplement en observant ce changement assumé sans pression.

Okinawa, une alimentation végétale discrète… et très ancienne

Sur l’île japonaise d’Okinawa, surnommée l’ »île des centenaires », les habitants présentent, selon la Cleveland Clinic, les taux les plus bas de maladies cardiovasculaires, de cancers et d’AVC au monde. Leur régime d’Okinawa, quasi végétarien, peu calorique et riche en nutriments, privilégie des aliments peu transformés à faible index glycémique : patate douce violette Beni imo, légumes verts et jaunes, soja, un peu de poisson, très peu de viande, de sucre, de céréales complètes et de produits laitiers. Une étude publiée en 2014 dans la revue Mechanisms of Ageing and Development associe ce mode alimentaire à moins de maladies chroniques et à un vieillissement en meilleure santé.

Les habitants suivent aussi le principe japonais hara hachi bu, qui signifie « Mangez jusqu’à être rassasié à 80 % ». « Ralentissez lorsque vous mangez et laissez à votre corps le temps d’enregistrer la quantité ingérée, » conseille, pour la Cleveland Clinic, la psychologue Susan Albers. « Si vous mangez rapidement et vous arrêtez lorsque vous pensez être rassasié à 80 %, vous êtes peut-être en réalité rassasié à 100 % sans vous en rendre compte, car votre corps n’a pas encore assimilé l’information. »