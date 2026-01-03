Alinéa : ce grand tapis graphique à 62 € qui métamorphose le salon fait craquer tous les chasseurs de bonnes affaires

En plein cœur de l’hiver, beaucoup regardent leur pièce de vie avec l’envie de tout changer, alors que le budget a déjà bien souffert avec les fêtes. Repeindre, remplacer le canapé ou le meuble télé coûte vite cher, ce qui pousse à chercher des solutions plus malignes pour réveiller le salon.

C’est là qu’un tapis graphique peut tout changer en un geste. Chez Alinéa, un modèle fait parler de lui en ce début 2026 : Elipse, un grand tapis beige à motif contemporain affiché à un prix qui surprend pour sa taille, au point de sembler presque irréel.

Un grand tapis graphique Alinéa à 62,30 € qui casse les codes

Le modèle Elipse en format 120x170 cm est proposé à 62,30 € au lieu de 89 €, soit une remise de 30 %. Pour ce tarif, le marché se limite d’ordinaire à des petits formats proches du paillasson. Ici, il s’agit d’un vrai tapis de salon capable de structurer l’espace à lui seul.

Ses 120 cm de largeur pour 170 cm de longueur permettent de le glisser sous une table basse, d’englober le coin canapé ou de matérialiser une zone détente dans une pièce de vie ouverte. La même collection décline aussi des formats 160x230 cm à 104,30 € et 200x290 cm à 167,30 €, pour celles et ceux qui disposent d’un séjour plus vaste.

Motif beige contemporain : comment Elipse modernise le salon

Visuellement, ce tapis à motif contemporain joue sur un mélange de formes arrondies et de lignes droites qui dessinent le sol. Ce graphisme apporte immédiatement du mouvement à une pièce un peu trop sage, en phase avec les tendances 2026 qui misent sur les lignes organiques et les accessoires forts pour rythmer les intérieurs.

Le choix d’un tapis beige reste rassurant tout en étant très actuel. Cette teinte claire s’accorde aussi bien avec un parquet ancien qu’avec un carrelage gris ou un béton ciré, tout en ajoutant de la lumière. En hiver, l’ensemble crée une ambiance cocooning, sans alourdir la décoration existante ni imposer de changement de meubles.

Polyester recyclé, pratique au quotidien et bon plan à saisir

Elipse est fabriqué en Turquie à partir de polyester recyclé, un argument qui séduit les amateurs de déco plus responsable. Son épaisseur de 0,5 cm limite les risques de trébuchement et laisse les portes s’ouvrir sans accrocher, tandis que son poids de 2,28 kg le rend facile à déplacer pour passer l’aspirateur ou le secouer.

L’entretien passe justement par un aspirateur régulier, sans lavage en machine, sans chlore ni sèche-linge, avec un nettoyage à la main ou à sec en cas de besoin. Au moment de la rédaction, il ne restait qu’environ 35 exemplaires de ce tapis graphique Alinéa, une combinaison de format, de style et de prix qui attire forcément l’attention des chasseurs de bonnes affaires.