Alinéa : ce plaid cocooning en laine recyclée à 34 € pourrait vous éviter de rallumer le chauffage cet hiver

Quand le froid s'installe et que les factures d'énergie inquiètent, nombreux sont ceux qui soufflent, mi-sérieux mi-amusés : "Je refuse d'allumer le chauffage", écrit la rédaction de Peaches. Pour rester au chaud sans pousser le thermostat, on accumule les couches, on rallume les bougies et l'on cherche le plaid parfait pour transformer le salon en cocon.

Dans cette quête, le plaid en laine recyclée Alinéa s'impose comme bon plan du moment. Baptisé ALISANDRE, ce plaid à carreaux brun alep, finition franges, mesure 130 x 170 cm et passe de 69,00 € à 34,50 € jusqu'au 6 janvier. Un format généreux, une matière chaude et un prix doux qui intriguent les frileux.

Un plaid en laine recyclée Alinéa taillé pour le cocooning

Ce plaid mise d'abord sur la composition : 50 % de laine recyclée, complétés par 35 % de polyester recyclé, 10 % d'acrylique recyclé et 5 % d'autres fibres. Sa texture épaisse et son poids d'environ 1,09 kg enveloppent bien les jambes ou les épaules, que l'on soit installé sur le canapé ou en bout de lit.

Ses 130 x 170 cm suffisent pour couvrir un adulte sans traîner au sol et permettent aussi de l'utiliser en jeté de lit. Sur un canapé clair, le motif à carreaux recto verso en brun alep réchauffe visuellement la pièce, tandis que les franges apportent ce petit côté bohème qui donne du relief au salon.

Laine recyclée, Portugal et Triman Textile pour une déco engagée

Ce plaid porte le marquage Triman Textile et est fabriqué au Portugal, pays reconnu pour son savoir-faire textile. Son mélange de fibres recyclées limite le recours à des matières vierges tout en offrant chaleur et tenue. D'autres acteurs illustrent ce mouvement : "Le tissu vient de pulls usagés récupérés dans une usine dans le sud de la France. Ils sont détricotés puis les fils sont triés par couleur", présente Chloé Bonnefoy, citée par La Montagne.

"Lorsqu’il a commencé, mon grand-père faisait des gaines et des porte-jarretelles. Mon père avait lancé des collections de sport d’hiver. Aujourd’hui, on fait toujours de la maille", ajoute-t-elle. Ces démarches montrent que la laine recyclée peut rimer avec qualité et héritage, ce qui rassure ceux qui hésitent encore à troquer leur vieux plaid synthétique contre une version plus engagée.

Entretien, usages et prix : bien profiter du plaid cocooning

Pour durer plusieurs hivers, ce plaid demande quelques précautions. Le fabricant conseille un nettoyage à sec uniquement ; lavage en machine, sèche-linge, repassage et produits blanchissants sont à proscrire. Mieux vaut l'aérer régulièrement, le secouer pour enlever les poussières et le ranger au sec quand la belle saison revient.

Côté budget, le plaid s'affiche à 34,50 € au lieu de 69,00 € hors promotion. Ce tarif reste rare pour un modèle en laine recyclée de cette taille fabriqué en Europe, ce qui donne envie aux frileux d'équiper canapé et lit avant la fin de la remise de 50 % chez Alinéa.