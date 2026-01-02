Alinéa : ce tapis en jute et coton recyclé à 69 € réchauffe le salon, rupture de stock en vue

En ce début janvier 2026, quand le froid s’installe vraiment et que le budget se remet tout juste des fêtes, l’envie de transformer son salon en cocon devient très forte. Un simple changement de tapis peut suffire à réchauffer l’atmosphère, surtout si l’on mise sur des matières naturelles comme le jute et le coton recyclé, plébiscitées dans les intérieurs actuels.

Le bon plan du moment vient de chez Alinéa avec le tapis LIETO en coton recyclé et jute, proposé à 69,30 € au lieu de 99,00 €, soit une réduction immédiate de 30 %. Ce prix reste très en dessous de ce que coûtent habituellement les grands tapis naturels. Pour moins de 70 €, on obtient une pièce forte, à la fois chaleureuse, éco-responsable et facile à intégrer. Reste à comprendre lequel des modèles LIETO collera le mieux à votre salon.

Un tapis LIETO en coton recyclé et jute à 69 € qui change l’ambiance

Le modèle star est le tapis rond LIETO D160 cm, affiché à 69,30 € en ce début d’année pour un prix initial de 99,00 €. Fabriqué au Bangladesh, il combine 35 % de jute, 35 % de coton recyclé et 30 % de TPE, ce dernier apportant tenue et stabilité au sol. Avec ses 0,5 cm d’épaisseur et ses 4,606 kg, il offre une présence rassurante, idéale sur un carrelage froid ou un parquet un peu frais. Le tout reste suffisamment fin pour ne pas gêner l’ouverture des portes ou le passage d’un fauteuil.

Côté style, le tapis joue la carte du naturel chic : fibres de jute beiges, coton blanc issu du recyclage, petits motifs irréguliers qui rappellent un tissage artisanal. Le contraste doux entre blanc et sable s’accorde avec un canapé en lin, un meuble en bois clair ou des touches de vert sauge et terracotta. Ce tapis naturel crée tout de suite un effet cocooning sans surcharger visuellement la pièce.

Deux formats de tapis LIETO pour s’adapter à chaque salon

Alinéa décline aussi LIETO en version rectangulaire 160x230 cm, lui aussi proposé à 69,30 € au lieu de 99,00 €. Ce modèle, toujours fabriqué au Bangladesh, associe 60 % de coton et 40 % de jute, avec une épaisseur de 0,5 cm et un poids de 6,624 kg. On gagne une vraie surface de couverture pour un coin canapé ou une pièce de vie ouverte, sans hausse de prix. Entre le rond D160 et le grand rectangle, la question devient surtout celle de la configuration du salon.

Pour aider à trancher, quelques repères simples suffisent :

D160 cm : parfait sous une table basse ronde, dans un petit salon, un coin lecture ou bureau.

160x230 cm : idéal pour englober un canapé et sa table basse, ou structurer un espace salon dans une grande pièce.

Bien profiter de ce tapis naturel sans exploser son budget entretien

Placés sous la table basse, au pied du canapé ou à côté du lit, les tapis LIETO cassent la sensation de sol froid et dessinent immédiatement une zone cosy. Ils apprécient les pièces sèches et bien aérées, comme le salon, la chambre ou un coin télétravail. Pour l’entretien, la règle est simple : nettoyage à l’éponge humide uniquement, sans détremper, en tamponnant les petites taches plutôt qu’en frottant. Lavage classique, chlorage, sèche-linge, repassage et nettoyage à sec sont exclus, et un passage d’aspirateur régulier, associé au fait de faire pivoter le tapis de temps en temps, aide à conserver son allure plusieurs saisons.