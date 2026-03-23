Angle mort : chez Action, cet accessoire auto à 0,99 € rassure les conducteurs, mais peu l'utilisent correctement

Changer de file sans être sûr de ce qui se cache dans l’angle mort fait monter la tension chez de nombreux automobilistes. Un duo de miroirs d’angle mort Action, vendu moins d’un euro, promet de rendre ces manœuvres bien plus sereines.

Sur l’autoroute ou sur le périphérique, beaucoup de conducteurs connaissent ce petit frisson au moment de changer de file. Les rétroviseurs indiquent qu’il n’y a personne, mais un doute subsiste : et si une voiture ou un deux-roues se cachait encore dans cet inquiétant angle mort juste derrière l’épaule ?

Pour limiter cette zone invisible sans investir dans une voiture dernier cri, une solution très simple circule en ce moment : un duo de petits miroirs à coller sur les rétroviseurs extérieurs, vendu chez l’enseigne discount Action pour moins d’un euro. Un accessoire discret qui attise la curiosité des automobilistes…

Pourquoi les miroirs d’angle mort Action parlent à tant de conducteurs

L’angle mort correspond à la partie de la route que ni le pare-brise ni les trois rétroviseurs ne permettent de voir. Cette zone se situe le long des flancs du véhicule, au niveau des portières arrière. Sur voie rapide, un autre véhicule peut y rester plusieurs secondes, ce qui suffit pour provoquer un choc lors d’un changement de file mal anticipé.

Pour éviter cette situation, beaucoup de conducteurs exagèrent les coups d’œil par-dessus l’épaule ou hésitent à se rabattre, ce qui crée un stress constant. L’idée des miroirs d’angle mort Action consiste à ajouter un petit miroir convexe dans un coin du rétro extérieur afin d’agrandir le champ de vision sans dérégler tout le reste.

Un duo de miroirs d’angle mort Action à 0,99 € : ce que propose vraiment le rayon auto

Chez Action, il s’agit d’un lot de deux miroirs ronds adhésifs. Ils se posent directement sur les rétroviseurs extérieurs, grâce à un système de fixation fourni, et conviennent à la plupart des voitures. Chaque miroir est monté sur une rotule qui pivote à 360°, ce qui permet d’ajuster précisément l’orientation selon la taille du conducteur et la forme du rétro.

Le prix fait réagir : le duo est affiché à 0,99 €, soit 0,50 € le miroir. Sur le marché, une paire de modèles adhésifs similaires tourne souvent autour de 6 à 12 €, un miroir unitaire de marque avoisine 5,69 €, et certains ensembles rotatifs se vendent près de 20 € la paire. Le bon plan Action reste donc très en dessous de ces montants, sous réserve de disponibilité en magasin.

Comment installer les miroirs d’angle mort Action pour réduire la zone invisible

La pose se fait en quelques minutes. Il suffit de nettoyer et sécher le rétroviseur extérieur, puis de choisir un coin à l’extrémité du miroir, le plus souvent en bas ou en haut côté extérieur. On retire le film protecteur de l’adhésif, on colle le petit miroir en appuyant fermement quelques secondes, et on répète l’opération de l’autre côté.

Une fois en place, le réglage se fait depuis le siège conducteur. On s’assoit en position de conduite, puis on fait pivoter doucement le miroir d’angle mort jusqu’à voir la zone qui disparaissait auparavant des rétroviseurs principaux. Sur route, ces miroirs apportent un filet de sécurité visuelle supplémentaire, tout en restant un simple complément : les contrôles dans les rétros classiques et le coup d’œil direct restent indispensables. Un petit geste qui, pour certains, change nettement la sensation de conduite.

Sources Auto Journal

«Renault presente son quadricycle mobilize duo»