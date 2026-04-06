Anxiété, PTSD : ces cellules étoilées du cerveau pourraient contrôler vos peurs sans que vous le sachiez

Et si une partie de votre peur dépendait de cellules cérébrales en forme d’étoile tapies au cœur de l’amygdale, plutôt que des seuls neurones ? De nouvelles recherches bousculent ce modèle et esquissent une voie inédite pour les troubles anxieux les plus tenaces.

Certaines personnes revivent un accident de voiture des années plus tard, d’autres sentent leur coeur s’emballer dans un supermarché parfaitement banal. Elles savent que le danger est passé, mais la peur colle à la peau. Pendant longtemps, les chercheurs ont cherché les explications uniquement dans les neurones. Une nouvelle étude suggère que d’autres acteurs, des cellules en forme d’étoile cachées entre ces neurones, tirent aussi les ficelles.

Publiée récemment dans la revue Nature, cette recherche menée par l’Université d’Arizona et les National Institutes of Health s’intéresse aux astrocytes, des cellules cérébrales longtemps vues comme de simples soutiens. Dans l’amygdale, région clé de la peur, ces cellules en forme d’étoile n’auraient pas seulement un rôle de décor. Elles participeraient à l’encodage, au maintien et même à l’extinction des souvenirs de peur. Et là, le modèle classique de la peur vacille.

Comment ces cellules cérébrales en forme d’étoile pilotent la peur

Les astrocytes sont des cellules cérébrales en forme d’étoile, au moins aussi nombreuses que les neurones dans le cerveau humain. On les connaissait pour nourrir les neurones, nettoyer les déchets, réguler la circulation sanguine. Dans cette étude, des capteurs fluorescents implantés chez la souris ont permis de suivre leur activité dans l’amygdale pendant l’apprentissage d’une peur, son rappel, puis son effacement progressif dans un contexte sécurisé.

Quand la souris apprenait à associer un son à un choc désagréable, l’activité des astrocytes grimpait. Elle restait élevée lorsque le souvenir de peur était ravivé, puis diminuait au fur et à mesure que la peur s’éteignait. En modifiant directement le signal envoyé par ces cellules vers les neurones, les chercheurs ont observé un effet net : signal renforcé, souvenir de peur plus intense ; signal affaibli, réponse de peur atténuée. Les astrocytes ne faisaient donc pas que suivre, ils semblaient conduire.

Des astrocytes au coeur de la mémoire de la peur et de l’anxiété

Les effets ne se limitaient pas à l’amygdale. Les changements d’activité astrocytaire modifiaient aussi la façon dont les signaux de peur atteignaient le cortex préfrontal, la zone qui met en contexte et décide si une menace est réelle ou imaginaire. Ces cellules agiraient un peu comme des éditeurs, amplifiant certains messages de danger et en assourdissant d’autres, ce qui pourrait expliquer des réactions démesurées à des situations pourtant sûres.

D’autres travaux, réalisés à Montréal, vont dans le même sens en montrant que l’activité des astrocytes de l’amygdale reflète très précisément le niveau de menace perçue et prédit mieux les comportements anxieux que celle des neurones. Des signaux de stress comme la noradrénaline viendraient « chauffer » ces cellules. Pour les personnes vivant avec des troubles anxieux ou un trouble de stress post-traumatique (PTSD), cela donne une explication biologique à cette hypervigilance persistante.

Vers de futurs traitements ciblant les cellules de la peur

Selon le National Institute of Mental Health, environ 3,6 % des adultes américains ont présenté un PTSD sur une année, et une part importante répond mal aux traitements actuels. Or ces thérapies – antidépresseurs de type ISRS, thérapies d’exposition, prises en charge assistées par kétamine – visent presque exclusivement les neurones. Si des astrocytes très actifs continuent à entretenir les signaux de peur, l’effet de ces approches risque de plafonner.

Les prochaines étapes passent par la vérification de ce rôle chez l’humain, grâce à l’imagerie et à la recherche de marqueurs spécifiques des astrocytes impliqués dans la peur. Des équipes travaillent déjà sur des molécules capables de moduler leur signal calcique sans perturber tout le cerveau. Les applications cliniques prendront du temps, mais la carte biologique de la peur vient de s’élargir. Pour les patients, cela signifie surtout que la difficulté à « raisonner » une peur n’est pas un manque de volonté, et que la prochaine génération de thérapies pourrait viser enfin l’ensemble du système, ces cellules étoilées comprises.