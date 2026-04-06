Si vous avez grandi dans un foyer bruyant, vous risquez de fuir sans le savoir votre meilleure relation

Enfance chaotique, couple apaisé et pourtant ce malaise qui persiste à l’âge adulte. Et si ce calme qui vous inquiète disait quelque chose de votre histoire intime ?

Beaucoup de personnes racontent qu’elles sont en couple avec quelqu’un de fiable, doux, qui ne crie jamais, et pourtant une petite voix répète que quelque chose cloche. Le week-end sans drame les angoisse, les disputes calmes leur semblent froides. Chez celles et ceux qui ont grandi dans un foyer bruyant et imprévisible, ce malaise revient souvent.

Ce décalage n’a rien d’un caprice : il renvoie souvent à une enfance chaotique, faite de cris, de portes qui claquent et d’humeurs impossibles à prévoir. Votre corps s’est habitué à vivre en alerte permanente, à confondre tension et présence, tumulte et amour. Et quand tout devient calme, votre corps peut comprendre l’exact inverse.

Enfance chaotique et relations amoureuses : quand le chaos devient la norme

La psychothérapeute Nancy Colier résume : « Quand nous grandissons dans des foyers émotionnellement chaotiques, nous rencontrons des difficultés à établir des relations adultes saines », explique Nancy Colier, citée par VegOut. Dans ces familles, l’enfant ne sait jamais s’il va trouver un parent affectueux ou explosif. Il apprend à scanner chaque bruit, chaque regard, et l’hypervigilance devient sa façon de se sentir en sécurité.

Les études sur les enfants exposés aux violences conjugales montrent que leurs troubles affectifs et comportementaux sont de 10 à 17 fois plus fréquents que chez ceux qui grandissent dans des foyers non violents, avec un risque accru de rejouer des liens violents à l’âge adulte. « Les enfants élevés dans des familles chaotiques, abusives ou négligentes courent le plus grand risque d’éloignement à l’âge adulte », souligne Marcia Sirota, citée par VegOut.

Pourquoi le calme d’une relation saine peut sembler inquiétant

Une fois adulte, ce décor intérieur ne disparaît pas par magie. Beaucoup disent se sentir « vides » quand tout va bien, au point de rechercher inconsciemment le drame. L’auteure et psychologue Davia Sills note que « Les adultes avec un traumatisme non résolu éprouvent souvent une sensibilité émotionnelle accrue », observe Davia Sills, citée par VegOut. Pour ressentir quelque chose, il faut alors plus d’intensité que dans une relation saine classique.

Dans ce contexte, un partenaire posé, qui tient ses promesses et ne crie jamais, peut sembler distant ou ennuyeux. Certain·es provoquent des disputes pour « tester » l’amour ou retrouver l’adrénaline familière d’une relation toxique. La chercheuse Sophie von Stumm rappelle que « Vivre le chaos domestique durant l’enfance entraîne une mauvaise santé mentale plus tard dans la vie », constate Sophie von Stumm, citée par VegOut, ce qui touche aussi la façon d’évaluer la sécurité affective.

Réapprendre à reconnaître et garder sa meilleure relation

La bonne nouvelle, c’est que le cerveau reste malléable. Les spécialistes de l’attachement anxieux conseillent de commencer par observer son corps : remarquer quand le calme avec l’autre provoque tension dans la poitrine, agitation, envie de tout envoyer valser. Dans ces moments-là, se demander : suis‑je vraiment ennuyé·e, ou simplement moins anxieux·se que d’habitude ? Mon partenaire est‑il distant, ou juste constant et respectueux de mon espace ?

S’autoriser à rester, à parler de son histoire et, si besoin, à consulter un·e thérapeute spécialisé·e dans le trauma permet de reprogrammer ses repères amoureux et de ne pas saboter des relations amoureuses protectrices.