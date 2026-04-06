Ces petits trous sous vos fenêtres peuvent vous coûter plusieurs centaines d’euros si vous faites cette erreur

Sous vos fenêtres, ces minuscules trous d’évacuation protègent chaque jour vos murs, vos sols et vos joints. Mal entretenus, ils peuvent se transformer en facture salée en quelques saisons.

Ils sont à peine visibles, parfois cachés derrière un petit capot en plastique. Beaucoup les prennent pour un défaut de finition, d’autres les bouchent avec du silicone « pour être tranquilles ». Pourtant, ces minuscules trous d’évacuation d’eau des fenêtres jouent un rôle bien plus important qu’un simple détail de menuiserie.

Quand ils se bouchent, l’eau cesse de sortir… et commence à travailler en silence dans vos murs, vos sols et vos joints. Un geste d’entretien qui prend quelques minutes peut éviter des réparations à plusieurs centaines d’euros. Encore faut-il savoir à quoi servent vraiment ces orifices et comment les surveiller.

Sous vos fenêtres, ces « petits trous » sont un véritable bouclier contre l’eau

Sur la plupart des fenêtres PVC et aluminium, le bas du cadre cache un petit système de circulation de l’eau. L’idée est simple : la pluie et la condensation peuvent entrer dans les parties internes du profilé, mais elles sont guidées vers l’extérieur grâce à des orifices de drainage placés sur le rail inférieur, côté dormant.

Ces ouvertures ressemblent à de petites fentes ou à deux trous alignés, parfois protégés par un capot clipsé. L’eau qui arrive dans le bas de la fenêtre suit alors un canal interne et ressort par ces points précis, au lieu de stagner contre le mur ou le parquet. Tant que ce circuit reste ouvert, la fenêtre se comporte comme un vrai bouclier : l’eau passe… puis disparaît dehors.

Quand ces orifices se bouchent, l’eau cherche un autre chemin… chez vous

Feuilles, poussière, insectes, gouttes de peinture ou joint mal placé : il suffit d’un bouchon pour que l’eau ne puisse plus s’échapper. Elle s’accumule dans le rail, puis finit par ruisseler vers l’intérieur. Les premiers signes sont discrets : petites flaques après la pluie, bas de mur qui se tache, odeur d’humidité. Avec le temps, la peinture cloque, le placo se ramollit, un parquet stratifié peut gondoler. Les joints d’étanchéité gonflés ou encrassés laissent aussi passer davantage d’air froid, ce qui dégrade l’isolation.

Côté budget, les professionnels évoquent souvent 150 à 280 € pour remplacer des joints abîmés, et bien plus pour reprendre un bas de mur en placo ou quelques lames de parquet. Tout cela pour un problème né dans un trou de quelques millimètres. Un test rapide permet de lever le doute : fenêtre ouverte, verser un petit verre d’eau dans le rail inférieur. Si l’eau ne ressort pas vite par les trous à l’extérieur ou revient vers l’intérieur, le drainage ne joue plus son rôle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle 150 à 280 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces petits trous font partie du circuit d’évacuation prévu par le fabricant : l’eau qui entre dans le profilé est guidée vers ces sorties, puis rejetée dehors. En les gardant libres, l’humidité ne stagne pas dans le cadre, les joints restent en bon état et l’eau ne va pas attaquer les murs ou les sols. 💡 Le petit plus : profiter du contrôle des trous pour essuyer les rails, vérifier que les joints ne sont pas fendus et mettre une micro-goutte de lubrifiant adapté sur la quincaillerie une fois par an pour garder une ouverture fluide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : boucher les orifices avec du silicone, de la mousse ou un joint adhésif, ou les gratter avec un tournevis, au risque de condamner le drainage et d’abîmer définitivement le profilé.

À quelle fréquence s’en occuper pour ne plus y penser ?

Les fabricants et les menuisiers recommandent de vérifier ces orifices de drainage au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne. Le rituel est simple : enlever délicatement le capot s’il existe, passer un coton-tige ou un cure-pipe dans le trou, nettoyer le rail avec un chiffon, puis verser un peu d’eau pour contrôler que l’écoulement se fait bien vers l’extérieur.

Ce contrôle prend rarement plus de dix minutes par fenêtre et s’intègre très bien au nettoyage des vitres. Un regard en plus après de gros travaux poussiéreux ou un épisode de pluie exceptionnelle limite encore les risques. Si, malgré un drainage propre, l’eau continue à s’infiltrer ou si le cadre semble déformé, l’intervention d’un professionnel devient utile pour vérifier la pose et l’étanchéité générale de la menuiserie.