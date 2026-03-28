Après 40 ans à demander l'accord pour ses congés, elle réalise que beaucoup se privent de congés payés sans le savoir

En France, des salariés usés par des carrières longues peinent encore à s’autoriser leurs congés payés, même une fois à la retraite. Que révèle cette culpabilité persistante sur notre rapport au temps libre ?

Mercredi dernier, une retraitée a passé tout son après‑midi à lire un roman dans sa véranda. Quatre heures de silence, une tasse de thé, la lumière de printemps, aucun impératif professionnel en vue. Sur le papier, un moment de repos après une carrière entière.

Sauf que dans sa tête, la petite voix du bureau n’avait pas quitté les lieux. Elle se répétait qu’elle devrait plutôt désherber, répondre à un mail, nettoyer la salle de bains. Après plus de quarante ans à « demander la permission » pour chaque jour de congé, la culpabilité à prendre des congés payés ne disparaît pas avec la retraite, elle se déplace simplement vers ses mercredis après‑midi.

Quand chaque jour de congé doit être mérité

Pour beaucoup de salariés français, les premiers congés se vivent comme une petite transgression. On pose timidement une semaine en été, on s’excuse presque dans le mail, on redoute les remarques sur la charge laissée aux collègues. Au fil des années, certains apprennent à justifier chaque absence : enfant malade, dossier bouclé, objectifs dépassés. Le message implicite reste le même : le repos se gagne, il ne se demande pas simplement.

Chez les travailleurs aux carrières longues, ce rapport au temps pèse encore davantage. Usés par des années de travail précoce, ils guettent la réforme des retraites comme une bouffée d’air. Quand les règles changent, la colère affleure. « J’attendais enfin d’arrêter, ça repousse encore alors que je n’en peux plus », fulmine Paul*, 61 ans, ouvrier éligible carrière longue, cité par My Jugaad. Derrière cette phrase, beaucoup reconnaissent l’impression que le vrai repos n’a jamais vraiment commencé.

Ce que le Code du travail dit vraiment sur vos congés payés

Le paradoxe, c’est que le droit français est clair. Chaque salarié cumule des congés payés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit environ 30 jours par an, même en cas de certaines absences justifiées comme un arrêt maladie ou un congé maternité. La loi impose aussi au moins 12 jours consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre. Sur le papier, ce n’est pas un cadeau de l’employeur mais un droit inscrit dans le Code du travail.

Au moment du départ à la retraite, ces droits ne s’évaporent pas. Le préavis est d’un mois pour une ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans, puis de deux mois au delà. Pendant cette période, les congés déjà prévus avant l’annonce du départ prolongent le préavis, alors que ceux demandés après, avec l’accord de l’employeur, n’en changent pas la durée. Si tous les jours acquis n’ont pas été pris, une indemnité compensatrice doit être versée avec le dernier salaire.

À la retraite, la voix du « patron fantôme » continue de parler

Quand le travail s’arrête, la mécanique intérieure ne s’éteint pas tout de suite. Des néo‑retraités racontent ce vertige de la première pension, où l’on se surprend à culpabiliser devant une journée vide. « Je ne conçois pas qu’on puisse être payé à ne rien faire », confie un néo‑retraité cité par TF1 Info.

Beaucoup continuent alors à remplir leurs journées de listes de tâches. Peu à peu, certains testent autre chose : une heure à lire ou jardiner, sans rien produire.