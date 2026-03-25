Assiettes blanches couvertes de rayures grises : ce produit du placard les fait disparaître en quelques secondes

Vos assiettes blanches se couvrent de rayures grises après quelques repas et vous pensez l’émail fichu. Un simple produit du placard change pourtant tout en quelques secondes.

Sur une table pourtant soignée, des assiettes blanches couvertes de rayures grises attirent tout de suite le regard. Après quelques repas seulement, ces traits sombres au fond de l’assiette donnent l’impression d’une vaisselle déjà usée, voire mal entretenue. Ces marques se retirent pourtant souvent en quelques secondes avec un simple produit du placard.

Avant tout, il faut comprendre ce que sont vraiment ces soi‑disant rayures. Sur la grande majorité des assiettes blanches, il ne s’agit pas d’émail abîmé, mais de minuscules dépôts de métal laissés par les couverts. L’inox ou le métal argenté marquent plus facilement les surfaces très lisses et brillantes. Résultat : l’assiette reste saine, mais se couvre de traces grises qui semblent incrustées. Bonne nouvelle, ce type de dépôt se décroche très bien avec la méthode adaptée.

Rayures grises sur assiettes blanches : le bon test maison

Pour éviter les faux pas, un petit test suffit. Sur une zone discrète, déposer une goutte d’eau, passer un chiffon doux et regarder si la marque s’atténue. Si elle pâlit déjà un peu, il s’agit bien d’un dépôt métallique, donc réversible. En revanche, si la trace ne bouge pas et que la surface accroche sous le doigt, il faut rester prudent et oublier les produits trop abrasifs. Frotter à sec avec une éponge qui gratte ou vider de la poudre à récurer sur toute l’assiette peut réellement ternir l’émail.

Ces marques apparaissent surtout quand on découpe avec force au couteau, que les couverts raclent le fond ou que les assiettes s’entrechoquent au lavage. Adopter une approche progressive aide vraiment : commencer par des solutions douces, agir localement sur la trace et augmenter la puissance seulement si elle résiste. C’est là qu’un petit pot que beaucoup possèdent déjà va changer la donne.

Pierre d’argile : le produit du placard qui efface tout

Souvent rangée près des produits ménagers, la pierre d’argile associe une poudre minérale très fine à du savon. Sur les traces de couverts, elle agit vite sans abîmer l’émail, à condition de rester délicat. La méthode est simple : mouiller légèrement une éponge non abrasive, la frotter sur la pierre, puis masser la zone grisée en petits mouvements circulaires. Inutile d’appuyer, c’est la matière qui travaille. Après quelques secondes seulement, il suffit de rincer abondamment et de sécher avec un chiffon pour retrouver un fond d’assiette uniforme.

Sur des assiettes anciennes, des bords très brillants ou des décors dorés, mieux vaut tester au dos avec très peu de produit et raccourcir le temps de frottage. La pierre d’argile exerce une micro‑abrasion contrôlée : elle polit la fine pellicule de métal et l’emporte avec la mousse, sans attaquer l’émail sain tant que le geste reste léger. Utilisée de cette façon, elle suffit à effacer la plupart des rayures grises apparues récemment.

Pas de pierre d’argile : les autres alliés du placard

Sans pierre d’argile, un dentifrice blanc doux ou un peu de bicarbonate de soude en pâte peuvent dépanner, à condition de frotter léger puis de bien rincer.